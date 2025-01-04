Швидкий і смачний "Крабовий салат": так ви його ще точно не готували

Його можна готувати як на обід чи вечерю, так і на святковий стіл.
Це найпростіший рецепт "Крабового салату", який тільки можна придумати. Його дуже швидко готувати, а смак виходить надзвичайно ніжним.
Інгредієнти
- заморожена гавайська суміш
- 400 г
- крабові палички
- 200 г
- варені яйця
- 3 шт.
- майонез
- 2 ст. ложки
- сіль
- за смаком
Процес приготування:
- Закип'ятити підсолену воду і проварити гавайську суміш (овочі з рисом) приблизно 3 хвилини до готовності.
- Нарізати варені яйця і крабові палички кубиками.
- Зняти з вогню каструлю, злити воду, остудити суміш і додати до інших інгредієнтів. Заправити майонезом і посолити.
Смачного!