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Швидкий і смачний "Крабовий салат": так ви його ще точно не готували

Час приготування
8 хвилин
Харчова цінність на 100 г
61 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
268
Час на прочитання
1 хв
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Швидкий і смачний "Крабовий салат": так ви його ще точно не готували

"Крабовий салат" з овочевою сумішшю / Фото: commons.wikimedia.org

Його можна готувати як на обід чи вечерю, так і на святковий стіл.

Це найпростіший рецепт "Крабового салату", який тільки можна придумати. Його дуже швидко готувати, а смак виходить надзвичайно ніжним.

Інгредієнти

заморожена гавайська суміш
400 г
крабові палички
200 г
варені яйця
3 шт.
майонез
2 ст. ложки
сіль
за смаком

Процес приготування:

  1. Закип'ятити підсолену воду і проварити гавайську суміш (овочі з рисом) приблизно 3 хвилини до готовності.
  2. Нарізати варені яйця і крабові палички кубиками.
  3. Зняти з вогню каструлю, злити воду, остудити суміш і додати до інших інгредієнтів. Заправити майонезом і посолити.

Смачного!

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