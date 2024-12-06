Смачна альтернатива "Шубі": спробуйте приготувати на святковий стіл салат "Фламінго" — не пожалкуєте

Яскравий та апетитний салат "Фламінго" стане прикрасою святкового столу, якщо традиційний "Оселедець під шубою" вам вже набрид.

Характерного рожевого кольору цьому салату надає варений буряк. Цей овоч можна з легкістю поєднати з різними продуктами, а тому з нього готується чимало страв.

Інгредієнти відварений буряк 2 шт. сіль 1/2 ч. ложки чорний перець мелений дрібка часник 1 зубчик плавлений сирок 2 шт. крабові палички 220 г майонез за смаком

Процес приготування:

Відварені буряки натерти на терці, додати до них пропущений через прес зубчик часнику, посолити, поперчити і перемішати. Першим в салаті буде цей буряковий шар. Обов'язково змастити майонезом. Зверху викласти натертий плавлений сирок. Змастити майонезом. На терці натерти варені яйця, викласти третім шаром, змастити майонезом. Тоді натерти крабові палички, викласти зверху і також змастити майонезом. Зверху можна прикрасити кропом. Залишити в холодильнику на 1 годину.

Смачного!