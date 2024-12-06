Категорія
Салати
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Смачна альтернатива "Шубі": спробуйте приготувати на святковий стіл салат "Фламінго" — не пожалкуєте

Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
134 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
736
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Смачна альтернатива "Шубі": спробуйте приготувати на святковий стіл салат "Фламінго" — не пожалкуєте

Салат "Фламінго" (фото з сайту Філіжаночка) / Фото: Фото з відкритих джерел

Яскравий та апетитний салат "Фламінго" стане прикрасою святкового столу, якщо традиційний "Оселедець під шубою" вам вже набрид.

Характерного рожевого кольору цьому салату надає варений буряк. Цей овоч можна з легкістю поєднати з різними продуктами, а тому з нього готується чимало страв.

Інгредієнти

відварений буряк
2 шт.
сіль
1/2 ч. ложки
чорний перець мелений
дрібка
часник
1 зубчик
плавлений сирок
2 шт.
крабові палички
220 г
майонез
за смаком

Процес приготування:

  1. Відварені буряки натерти на терці, додати до них пропущений через прес зубчик часнику, посолити, поперчити і перемішати. Першим в салаті буде цей буряковий шар. Обов'язково змастити майонезом.
  2. Зверху викласти натертий плавлений сирок. Змастити майонезом.
  3. На терці натерти варені яйця, викласти третім шаром, змастити майонезом. Тоді натерти крабові палички, викласти зверху і також змастити майонезом.
  4. Зверху можна прикрасити кропом. Залишити в холодильнику на 1 годину.

Смачного!

Повʼязані теми:

Наступна публікація