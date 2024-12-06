Смачна альтернатива "Шубі": спробуйте приготувати на святковий стіл салат "Фламінго" — не пожалкуєте

Яскравий та апетитний салат "Фламінго" стане прикрасою святкового столу, якщо традиційний "Оселедець під шубою" вам вже набрид.
Характерного рожевого кольору цьому салату надає варений буряк. Цей овоч можна з легкістю поєднати з різними продуктами, а тому з нього готується чимало страв.
Інгредієнти
- відварений буряк
- 2 шт.
- сіль
- 1/2 ч. ложки
- чорний перець мелений
- дрібка
- часник
- 1 зубчик
- плавлений сирок
- 2 шт.
- крабові палички
- 220 г
- майонез
- за смаком
Процес приготування:
- Відварені буряки натерти на терці, додати до них пропущений через прес зубчик часнику, посолити, поперчити і перемішати. Першим в салаті буде цей буряковий шар. Обов'язково змастити майонезом.
- Зверху викласти натертий плавлений сирок. Змастити майонезом.
- На терці натерти варені яйця, викласти третім шаром, змастити майонезом. Тоді натерти крабові палички, викласти зверху і також змастити майонезом.
- Зверху можна прикрасити кропом. Залишити в холодильнику на 1 годину.
Смачного!