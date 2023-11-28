Смачний перекус: рецепт легкого сезонного салату з гранатом та хурмою

Розпочався сезон гранатів та хурми, проте не всі знають, що їх можна вдало використовувати, додаючи до страв та салатів. Кулінарна блогерка Шеріл Вакнін поділилась новим рецептом яскравого вітамінного салату.

Інгредієнти рукола 100 гр зерна граната 50 г хурма 1 шт фенхель 50 гр волоські горіхи пармезан 60 гр кріп оливкова олія 4 ст. л. бальзамічний оцет 1,5 ст. л. мед 2 ч. л. діжонська гірчиця 1 ч. л. сік лимона 2 ст. л.

Приготування

Помийте руколу та викладіть в тарілку. Очистіть гранат та дістаньте зерна. Наріжте хурму невеликими скибочками, як показала Шеріл. Очистіть від шкаралупи волоські горіхи та трохи подрібніть їх ножем. Наріжте фенхель та кріп. Натріть або наріжте тонкими слайсами пармезан. Для заправки змішайте оливкову олію, бальзамічний оцет, мед, діжонську гірчицю та сік лимона. Зберіть салат і полийте заправкою на ваш смак, перемішайте та насолоджуйтесь.

За бажанням хурму можна замінити яблуком, а решту заправки зберігати в холодильнику до тижня.

Кулінарка рекомендує подавати це як гарнір до обіду чи вечері. Додайте трохи кіноа або смаженого нуту, щоб зробити це повноцінним обідом.

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