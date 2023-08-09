Як швидко приготувати смачні солодкі мариновані помідори на зиму без стерилізації
Швидкий рецепт помідорів на зиму без стерилізації у солодкому маринаді. Законсервувати томати у такий спосіб дуже просто
Інгредієнти з розрахунку на трьох літрову банку
- 2 кг помідорів,
- листя вишні, смородини,
- пучок петрушки,
- 3 гвоздики,
- 15 чорних горошків перцю
- 3 лаврових листи,
- 2 цибулі,
- 375 г цукру,
- 1 ст. ложка солі,
- 100 мл оцту.
Приготування помідорів без стерилізації
- Ретельно миємо помідори.
- Листя та спеції викладаємо на дно простерилізованої банки. Наповнюємо банку помідорами.
- Заливаємо помідори у банці окропом, та залишаємо її охолонути на 15 хв.
- Коли вода охолоне, зливаємо її у каструлю, додати до неї сіль, цукор. Доводимо до кипіння і додаємо оцет.
- Після того як маринад закипів, заливаємо ним банки з помідорами.
- Закриваємо банки кришками, укутуємо, щоб вони подовше остигали.
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