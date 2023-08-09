Як швидко приготувати смачні солодкі мариновані помідори на зиму без стерилізації

Швидкий рецепт помідорів на зиму без стерилізації у солодкому маринаді. Законсервувати томати у такий спосіб дуже просто

Інгредієнти з розрахунку на трьох літрову банку

2 кг помідорів,

листя вишні, смородини,

пучок петрушки,

3 гвоздики,

15 чорних горошків перцю

3 лаврових листи,

2 цибулі,

375 г цукру,

1 ст. ложка солі,

100 мл оцту.

Приготування помідорів без стерилізації

Ретельно миємо помідори. Листя та спеції викладаємо на дно простерилізованої банки. Наповнюємо банку помідорами. Заливаємо помідори у банці окропом, та залишаємо її охолонути на 15 хв. Коли вода охолоне, зливаємо її у каструлю, додати до неї сіль, цукор. Доводимо до кипіння і додаємо оцет. Після того як маринад закипів, заливаємо ним банки з помідорами. Закриваємо банки кришками, укутуємо, щоб вони подовше остигали.

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