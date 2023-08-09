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Солодкі мариновані помідори на зиму без стерилізації

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
20 ккал
Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
114
Час на прочитання
1 хв
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Солодкі мариновані помідори на зиму без стерилізації

Рецепт солодких помідорів без стерелізації

Як швидко приготувати смачні солодкі мариновані помідори на зиму без стерилізації

Швидкий рецепт помідорів на зиму без стерилізації у солодкому маринаді. Законсервувати томати у такий спосіб дуже просто

Інгредієнти з розрахунку на трьох літрову банку

  • 2 кг помідорів,
  • листя вишні, смородини,
  • пучок петрушки,
  • 3 гвоздики,
  • 15 чорних горошків перцю
  • 3 лаврових листи, 
  • 2 цибулі, 
  • 375 г цукру,
  • 1 ст. ложка солі,
  • 100 мл оцту.

Приготування помідорів без стерилізації

  1. Ретельно миємо помідори.
  2. Листя та спеції викладаємо на дно простерилізованої банки. Наповнюємо банку помідорами.
  3. Заливаємо помідори у банці окропом, та залишаємо її охолонути на 15 хв.
  4. Коли вода охолоне, зливаємо її у каструлю, додати до неї сіль, цукор. Доводимо до кипіння і додаємо оцет.
  5. Після того як маринад закипів, заливаємо ним банки з помідорами.
  6. Закриваємо банки кришками, укутуємо, щоб вони подовше остигали.

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Дата публікації
Перегляди
114
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