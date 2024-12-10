Справжній гіт 2025 року: приготуйте на святковий стіл "Оселедець під шубою" з желатином

Це не звичайний салат, адже його можна назвати справжнім кулінарним шедевром, який сподобається кожному за столом.
Цей оригінальний рецепт точно вразить всіх гостей, адже він відрізняється насиченим смаком та новою текстурою.
Інгредієнти
- слабосолений оселедець
- 1 шт.
- буряк
- 200 г
- морква
- 200 г
- картопля
- 200 г
- яйця
- 2 шт.
- майонез
- 250 г
- желатин
- 50 г
- сіль
- за смаком
Процес приготування:
- Оселедець потрібно очистити від кісток, нарізати дрібним кубиком. Також нарізати дрібно цибулю, яку краще замаринувати в оцті та цукрі.
- Овочі повинні бути попередньо відварені — їх натерти на тертці в три різні посудини. Желатин залити гарячою водою, перемішати до розчинення і залишити охолоджуватися. Після цього змішати майонез з желатином.
- Тепер майонез з желатином потрібно змішати з усіма інгредієнтами для салату. На кожен продукт потрібно приблизно 2 ст. ложки. Форму закрити плівкою і зверху викласти шари: буряк, морква, оселедець з цибулею, яйце і картопля.
- Зверху накрити плівкою і поставити в холодильник на 3 години для застигання. Перед подаванням на стіл перевернути і прибрати плівку. Можна прикрасити на свій смак.
Смачного!