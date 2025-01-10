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Спробуйте хоча б раз — і точно "закохаєтесь": цікавий салат "Олена"

Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
179 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
825
Час на прочитання
1 хв
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Спробуйте хоча б раз — і точно "закохаєтесь": цікавий салат "Олена"

Салат "Оленка": рецепт (фото з сайту Господинька) / Фото: Фото з відкритих джерел

Це дуже простий, але надзвичайно смачний салат з курячим м'ясом, який швидко готується.

Цей рецепт сподобається кожному за свою простоту, однак, його без вагань можна ставити на святковий стіл. Його ніжний смак покорить серце будь-кого.

Інгредієнти

твердий сир
130 г
куряче філе відварене
220 г
сира морква
1 шт.
часник
2 зубчики
варені яйця
4 шт.
майонез
за смаком
сіль і перець
за смаком

Процес приготування:

  1. На дно покладіть тертий твердий сир і змастіть майонезом.
  2. Наріжте відварене куряче філе, посоліть, покладіть зверху, знову змастіть майонезом.
  3. Терту моркву змішайте з часником і майонезом, викладіть наступним шаром.
  4. Тертим білком яєць покрийте останній шар і знову майонез.
  5. Завершіть салат тертими жовтками та ще раз майонезом.

Смачного!

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