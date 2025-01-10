Спробуйте хоча б раз — і точно "закохаєтесь": цікавий салат "Олена"

Це дуже простий, але надзвичайно смачний салат з курячим м'ясом, який швидко готується.
Цей рецепт сподобається кожному за свою простоту, однак, його без вагань можна ставити на святковий стіл. Його ніжний смак покорить серце будь-кого.
Інгредієнти
- твердий сир
- 130 г
- куряче філе відварене
- 220 г
- сира морква
- 1 шт.
- часник
- 2 зубчики
- варені яйця
- 4 шт.
- майонез
- за смаком
- сіль і перець
- за смаком
Процес приготування:
- На дно покладіть тертий твердий сир і змастіть майонезом.
- Наріжте відварене куряче філе, посоліть, покладіть зверху, знову змастіть майонезом.
- Терту моркву змішайте з часником і майонезом, викладіть наступним шаром.
- Тертим білком яєць покрийте останній шар і знову майонез.
- Завершіть салат тертими жовтками та ще раз майонезом.
Смачного!