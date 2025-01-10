Спробуйте хоча б раз — і точно "закохаєтесь": цікавий салат "Олена"

Це дуже простий, але надзвичайно смачний салат з курячим м'ясом, який швидко готується.

Цей рецепт сподобається кожному за свою простоту, однак, його без вагань можна ставити на святковий стіл. Його ніжний смак покорить серце будь-кого.

Інгредієнти твердий сир 130 г куряче філе відварене 220 г сира морква 1 шт. часник 2 зубчики варені яйця 4 шт. майонез за смаком сіль і перець за смаком

Процес приготування:

На дно покладіть тертий твердий сир і змастіть майонезом. Наріжте відварене куряче філе, посоліть, покладіть зверху, знову змастіть майонезом. Терту моркву змішайте з часником і майонезом, викладіть наступним шаром. Тертим білком яєць покрийте останній шар і знову майонез. Завершіть салат тертими жовтками та ще раз майонезом.

Смачного!