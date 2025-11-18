- Дата публікації
-
- Категорія
- Салати
- Кількість переглядів
- 124
- Час на прочитання
- 1 хв
Святковий рецепт олів’є на Новий рік 2026: незвичайний варіант, який нікого не залишить байдужим
Наближається Новий рік 2026, і саме час подумати про святковий стіл. Один із улюблених салатів українців — класичний олів’є — можна подати у незвичному та ефектному вигляді: в рулеті.
Такий святковий варіант не лише виглядає стильно, а й економить час на сервірування, дозволяючи вам більше насолоджуватися святковою атмосферою. Користувачка TikTok з ніком @alionakarpiuk розповіла, як приготувати олів’є в рулеті, щоб він став справжньою окрасою вашого новорічного столу.
Інгредієнти
- картопля
- 3-4 шт.
- морква
- 2 шт.
- яйця
- 6 шт.
- солоні огірки
- 3-4 шт.
- варена ковбаса
- 400 г
- зелений горошок
- 1 банка (400 г)
- майонез
- 3-4 ст. ложки
- сіль, перець
- за смаком
Процес приготування:
Відваріть картоплю, моркву та яйця до повної готовності.
Наріжте всі інгредієнти дрібними кубиками — для цього ідеально підійде блендер 16-в-1 із насадкою “кубики”.
Додайте зелений горошок, майонез, сіль і перець, ретельно перемішайте до однорідної консистенції.
Для основи рулету швидко натріть яйця блендером — буквально 3 секунди, і вони готові. Викладіть їх рівним шаром на харчову плівку.
Злегка змастіть основу майонезом, викладіть шар салату і акуратно сформуйте рулет.
Покладіть рулет у холодильник на кілька годин, щоб він добре “схопився” і легко нарізався.
Перед подаванням обережно зніміть плівку, прикрасьте рулет свіжою зеленню або овочами за смаком.
Смачного!