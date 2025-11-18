ТСН у соціальних мережах

Салати
124
1 хв

Святковий рецепт олів’є на Новий рік 2026: незвичайний варіант, який нікого не залишить байдужим

Наближається Новий рік 2026, і саме час подумати про святковий стіл. Один із улюблених салатів українців — класичний олів’є — можна подати у незвичному та ефектному вигляді: в рулеті.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
48 хвилин
136 ккал
Олів'є в рулеті: рецепт на Новий рік 2026

Олів’є в рулеті: рецепт на Новий рік 2026 / © Фото з відкритих джерел

Такий святковий варіант не лише виглядає стильно, а й економить час на сервірування, дозволяючи вам більше насолоджуватися святковою атмосферою. Користувачка TikTok з ніком @alionakarpiuk розповіла, як приготувати олів’є в рулеті, щоб він став справжньою окрасою вашого новорічного столу.

Інгредієнти

картопля
3-4 шт.
морква
2 шт.
яйця
6 шт.
солоні огірки
3-4 шт.
варена ковбаса
400 г
зелений горошок
1 банка (400 г)
майонез
3-4 ст. ложки
сіль, перець
за смаком

Процес приготування:

  1. Відваріть картоплю, моркву та яйця до повної готовності.

  2. Наріжте всі інгредієнти дрібними кубиками — для цього ідеально підійде блендер 16-в-1 із насадкою “кубики”.

  3. Додайте зелений горошок, майонез, сіль і перець, ретельно перемішайте до однорідної консистенції.

  4. Для основи рулету швидко натріть яйця блендером — буквально 3 секунди, і вони готові. Викладіть їх рівним шаром на харчову плівку.

  5. Злегка змастіть основу майонезом, викладіть шар салату і акуратно сформуйте рулет.

  6. Покладіть рулет у холодильник на кілька годин, щоб він добре “схопився” і легко нарізався.

  7. Перед подаванням обережно зніміть плівку, прикрасьте рулет свіжою зеленню або овочами за смаком.

Смачного!

