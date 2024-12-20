Святковий салат "Снігова королева": приготуйте на Новий 2025 рік — гості будуть в захваті

Цей апетитний і ситний салат на святковий стіл готується з копченою куркою — він неодмінно сподобається всім гостям.
Завдяки копченій курці салат відрізняється унікальним ароматом і насиченим смаком. Її ніжне м'ясо чудово поєднується з іншими інгредієнтами, створюючи особливу страву.
Інгредієнти
- копчене м'ясо курки
- 250 г
- малосольні огірки
- 2 шт.
- твердий сир
- 100 г
- печериці
- 10 шт.
- яйця
- 3 шт.
- морква
- 2 шт.
- цибуля
- 1 шт.
- майонез
- за смаком
- сіль
- дрібка
- кріп
- пучок
Процес приготування:
- Печериці і цибулю нарізати дрібними кубиками, обсмажити в сковороді на невеликій кількості олії, посолити. Залишити остигати.
- Копчене куряче м'ясо нарізати, малосольні огірки натерти на терці.
- Змішати в окремій мисці м'ясо і огірки, викласти в салатник першим шаром. Покрити майонезом. Натерти твердий сир другим шаром. Яйця розділити на жовтки і білки. Жовтки розімнути виделкою, додати до грибів з цибулею, заправити ложкою майонезу.
- Третім шаром викласти суміш з грибів, на тертці натерти моркву, викласти на грибний шар. Змастати майонезом. Зверху натерти яєчні білки. Прикрасити зеленню.
Смачного!