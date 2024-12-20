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Святковий салат "Снігова королева": приготуйте на Новий 2025 рік — гості будуть в захваті

Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
152 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
731
Час на прочитання
1 хв
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Святковий салат "Снігова королева": приготуйте на Новий 2025 рік — гості будуть в захваті

Салат "Снігова королева" (фото з сайту Смачненьке) / Фото: Фото з відкритих джерел

Цей апетитний і ситний салат на святковий стіл готується з копченою куркою — він неодмінно сподобається всім гостям.

Завдяки копченій курці салат відрізняється унікальним ароматом і насиченим смаком. Її ніжне м'ясо чудово поєднується з іншими інгредієнтами, створюючи особливу страву.

Інгредієнти

копчене м'ясо курки
250 г
малосольні огірки
2 шт.
твердий сир
100 г
печериці
10 шт.
яйця
3 шт.
морква
2 шт.
цибуля
1 шт.
майонез
за смаком
сіль
дрібка
кріп
пучок

Процес приготування:

  1. Печериці і цибулю нарізати дрібними кубиками, обсмажити в сковороді на невеликій кількості олії, посолити. Залишити остигати.
  2. Копчене куряче м'ясо нарізати, малосольні огірки натерти на терці.
  3. Змішати в окремій мисці м'ясо і огірки, викласти в салатник першим шаром. Покрити майонезом. Натерти твердий сир другим шаром. Яйця розділити на жовтки і білки. Жовтки розімнути виделкою, додати до грибів з цибулею, заправити ложкою майонезу.
  4. Третім шаром викласти суміш з грибів, на тертці натерти моркву, викласти на грибний шар. Змастати майонезом. Зверху натерти яєчні білки. Прикрасити зеленню.

Смачного!

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