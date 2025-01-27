Святковий салат з тунцем та оливками: проста страва, яка здивує гостей своїм смаком
Приготуйте цей смачний та дуже швидкий салат з тунцем і оливками, якщо хочете здивувати гостей.
Шукаєте смачний і простий рецепт салату для святкового столу? Салат з тунцем і оливками — це ідеальне поєднання легкості, елегантності та святкового вигляду, яке стане чудовою прикрасою будь-якого свята.
Інгредієнти
варена картопля
2-3 шт.
варена морква
1-2 шт.
тунець
200 г
яйця
5-6 шт.
майонез
за смаком
солоний огірок
для декору
оливки чи маслини
для декору
помідори
для декору
сіль і перець
за смаком
Процес приготування:
Намазати тарілку майонезом і рівномірно викласти натертую картоплю, трохи притискаючи. Знову змастити її майонезом. Тунець відцідити від олії чи соку, розкласти рівним шаром і покрити майонезом. Потім натерти моркву, викласти на тунець, притиснути і знову змастити майонезом.
Окремо натерти жовток і білок. Білок викласти поверх моркви та притиснути. Помістити в центр тарілки склянку, а навколо неї зробити сіточку з майонезу, потім покласти натертий жовток.
Обережно прибрати склянку, і в утворену порожнину викласти нарізані солоні огірки. Для прикраси можна додати помідори, маслини або оливки.