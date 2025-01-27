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Святковий салат з тунцем та оливками: проста страва, яка здивує гостей своїм смаком

Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
163 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
42
Час на прочитання
1 хв
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Святковий салат з тунцем та оливками: проста страва, яка здивує гостей своїм смаком

Салат з тунцем і оливками / Фото: Фото з відкритих джерел

Приготуйте цей смачний та дуже швидкий салат з тунцем і оливками, якщо хочете здивувати гостей.

Шукаєте смачний і простий рецепт салату для святкового столу? Салат з тунцем і оливками — це ідеальне поєднання легкості, елегантності та святкового вигляду, яке стане чудовою прикрасою будь-якого свята.

Інгредієнти

варена картопля
2-3 шт.
варена морква
1-2 шт.
тунець
200 г
яйця
5-6 шт.
майонез
за смаком
солоний огірок
для декору
оливки чи маслини
для декору
помідори
для декору
сіль і перець
за смаком

Процес приготування:

  1. Намазати тарілку майонезом і рівномірно викласти натертую картоплю, трохи притискаючи. Знову змастити її майонезом. Тунець відцідити від олії чи соку, розкласти рівним шаром і покрити майонезом. Потім натерти моркву, викласти на тунець, притиснути і знову змастити майонезом.
  2. Окремо натерти жовток і білок. Білок викласти поверх моркви та притиснути. Помістити в центр тарілки склянку, а навколо неї зробити сіточку з майонезу, потім покласти натертий жовток.
  3. Обережно прибрати склянку, і в утворену порожнину викласти нарізані солоні огірки. Для прикраси можна додати помідори, маслини або оливки.
Смачного!
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