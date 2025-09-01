Такого геніального салату для святкового столу ви ще не бачили: потрібно всього крабові палички і ще 3 інгредієнти

Святковий салат у формі закусочного торта з крабовими паличками — це неймовірно смачна, легка у приготуванні та вражаюча страва, яка стане окрасою будь-якого столу. Простий рецепт і чарівний вигляд гарантовано підкорять серця ваших гостей! Рецептом поділилися на сайті «Добрі новини».

Процес приготування:

Відваріть курячі яйця круто — близько 9–10 хвилин після закипання води. Потім охолодіть і очистіть їх. Розділіть білки та жовтки. Жовтки натріть на дрібній тертці і перекладіть у миску.

Сир натріть на дрібній тертці і змішайте його з жовтками. Додайте дві столові ложки майонезу і ретельно перемішайте до однорідної кремової маси — це буде основа для начинки.

Розгорніть крабові палички в пласкі листи. На блюдо або велику тарілку викладіть перший «крабовий» лист і змастіть його тонким шаром сирної намазки. Зверху покладіть наступний лист крабових паличок, а потім шар начинки. Чередуйте крабові листи та сирну масу до завершення. Останній шар — крабовий лист, який змащуємо залишком майонезу по верху та боках торта.