Такого геніального салату для святкового столу ви ще не бачили: потрібно всього крабові палички і ще 3 інгредієнти
Легкий у приготуванні та ефектний на вигляд, він обов’язково сподобається вашим гостям. Секрет у простих інгредієнтах та креативному поданні.
Святковий салат у формі закусочного торта з крабовими паличками — це неймовірно смачна, легка у приготуванні та вражаюча страва, яка стане окрасою будь-якого столу. Простий рецепт і чарівний вигляд гарантовано підкорять серця ваших гостей! Рецептом поділилися на сайті «Добрі новини».
Процес приготування:
Відваріть курячі яйця круто — близько 9–10 хвилин після закипання води. Потім охолодіть і очистіть їх. Розділіть білки та жовтки. Жовтки натріть на дрібній тертці і перекладіть у миску.
Сир натріть на дрібній тертці і змішайте його з жовтками. Додайте дві столові ложки майонезу і ретельно перемішайте до однорідної кремової маси — це буде основа для начинки.
Розгорніть крабові палички в пласкі листи. На блюдо або велику тарілку викладіть перший «крабовий» лист і змастіть його тонким шаром сирної намазки. Зверху покладіть наступний лист крабових паличок, а потім шар начинки. Чередуйте крабові листи та сирну масу до завершення. Останній шар — крабовий лист, який змащуємо залишком майонезу по верху та боках торта.
Білки натріть на дрібній тертці і обережно покрийте ними верх і боки торта. Поставте закусочний торт-салат у холодильник на 1–2 години, щоб він добре просочився.
Смачного!