ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Салати
Кількість переглядів
310
Час на прочитання
1 хв

Такого "Олів’є" ви ще не пробували: ваші гості просто зійдуть із розуму

Втомилися ставити на стіл величезну миску “Олів’є” й спостерігати, як він повільно зникає до ранку?

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
42 хвилини
Харчова цінність на 100 г
206 ккал
Олів'є в новому подаванні

Олів’є в новому подаванні / © Фото з відкритих джерел

Час змінювати правила гри! Перетворіть звичний салат на ефектне закушування — просту, стильну та неймовірно смачну. Ваші гості будуть у захваті, а ви отримаєте справжній святковий хіт.

Інгредієнти

готовий салат "Олів'є"
1 кг
круглий лаваш
1 уп.
яєчний жовток
1 шт.
кунжут, кріп
за смаком
консервована кукурудза
1 б.

Процес приготування:

  1. Скрутіть лаваш у конус і закріпіть край зубочисткою, щоб він не розкрився.

  2. Змастіть конуси жовтком і посипте кунжутом — вийде і красиво, і хрустко.

  3. Відправте в духовку на 10 хвилин при 180° — цього вистачить, щоб лаваш підрум’янився до золотистої скоринки.

  4. Дайте конусам трохи охолонути, акуратно приберіть зубочистки і наповніть їх салатом “Олів’є”.

  5. Краї обмакніть у дрібно нарізаний укроп, а верх прикрасьте кукурудзою — страва заграє святковими фарбами і точно вразить гостей.

Смачного!

Дата публікації
Кількість переглядів
310
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie