Такого "Олів’є" ви ще не пробували: ваші гості просто зійдуть із розуму
Втомилися ставити на стіл величезну миску “Олів’є” й спостерігати, як він повільно зникає до ранку?
Час змінювати правила гри! Перетворіть звичний салат на ефектне закушування — просту, стильну та неймовірно смачну. Ваші гості будуть у захваті, а ви отримаєте справжній святковий хіт.
Інгредієнти
- готовий салат "Олів'є"
- 1 кг
- круглий лаваш
- 1 уп.
- яєчний жовток
- 1 шт.
- кунжут, кріп
- за смаком
- консервована кукурудза
- 1 б.
Процес приготування:
Скрутіть лаваш у конус і закріпіть край зубочисткою, щоб він не розкрився.
Змастіть конуси жовтком і посипте кунжутом — вийде і красиво, і хрустко.
Відправте в духовку на 10 хвилин при 180° — цього вистачить, щоб лаваш підрум’янився до золотистої скоринки.
Дайте конусам трохи охолонути, акуратно приберіть зубочистки і наповніть їх салатом “Олів’є”.
Краї обмакніть у дрібно нарізаний укроп, а верх прикрасьте кукурудзою — страва заграє святковими фарбами і точно вразить гостей.
Смачного!