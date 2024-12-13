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"Тіффані": смачний та красивий салат на зимові свята

Час приготування
20 хвилин
Харчова цінність на 100 г
365 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
513
Час на прочитання
1 хв
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"Тіффані": смачний та красивий салат на зимові свята

Салат "Тіффані" / Фото: Фото з відкритих джерел

Надзвичайно цікавий салат, який стане окрасою будь-якого святкового столу. Гості неодмінно попросять у вас рецепт.

Головна перевага цього салату в тому, що він готується за лічені хвилини, а виходить надзвичайно смачно. Він сподобається навіть справжнім гурманам!

Інгредієнти

філе курки
300 г
волоські горіхи
100 г
варені яйця
2 шт.
твердий сир
100 г
виноград
100 г
майонез
за смаком
сіль
за смаком

Процес приготування:

  1. Куряче філе змастіть улюбленими спеціями, обсмажте до золотистості на краплині олії (7-10 хвилин). Нарізати кубиками. Філе викласти першим шаром в скляні бокали, додати сіточку з майонезу.
  2. Посипати подрібненими волоськими горіхами, натерти на терці яєчні білки і додати зверху. Полити сіточкою з майонезу.
  3. Натерти твердий сир, викласти зверху. Додати сіточку з майонезу.
  4. На сир викласти натерті яєчні жовтки. Полити майонезом.
  5. Прикрасити половинками виноградин.

Смачного!

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