"Тіффані": смачний та красивий салат на зимові свята

Надзвичайно цікавий салат, який стане окрасою будь-якого святкового столу. Гості неодмінно попросять у вас рецепт.
Головна перевага цього салату в тому, що він готується за лічені хвилини, а виходить надзвичайно смачно. Він сподобається навіть справжнім гурманам!
Інгредієнти
- філе курки
- 300 г
- волоські горіхи
- 100 г
- варені яйця
- 2 шт.
- твердий сир
- 100 г
- виноград
- 100 г
- майонез
- за смаком
- сіль
- за смаком
Процес приготування:
- Куряче філе змастіть улюбленими спеціями, обсмажте до золотистості на краплині олії (7-10 хвилин). Нарізати кубиками. Філе викласти першим шаром в скляні бокали, додати сіточку з майонезу.
- Посипати подрібненими волоськими горіхами, натерти на терці яєчні білки і додати зверху. Полити сіточкою з майонезу.
- Натерти твердий сир, викласти зверху. Додати сіточку з майонезу.
- На сир викласти натерті яєчні жовтки. Полити майонезом.
- Прикрасити половинками виноградин.
Смачного!