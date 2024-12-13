"Тіффані": смачний та красивий салат на зимові свята

Надзвичайно цікавий салат, який стане окрасою будь-якого святкового столу. Гості неодмінно попросять у вас рецепт.

Головна перевага цього салату в тому, що він готується за лічені хвилини, а виходить надзвичайно смачно. Він сподобається навіть справжнім гурманам!

Інгредієнти філе курки 300 г волоські горіхи 100 г варені яйця 2 шт. твердий сир 100 г виноград 100 г майонез за смаком сіль за смаком

Процес приготування:

Куряче філе змастіть улюбленими спеціями, обсмажте до золотистості на краплині олії (7-10 хвилин). Нарізати кубиками. Філе викласти першим шаром в скляні бокали, додати сіточку з майонезу. Посипати подрібненими волоськими горіхами, натерти на терці яєчні білки і додати зверху. Полити сіточкою з майонезу. Натерти твердий сир, викласти зверху. Додати сіточку з майонезу. На сир викласти натерті яєчні жовтки. Полити майонезом. Прикрасити половинками виноградин.

Смачного!