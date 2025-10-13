ТСН у соціальних мережах

Три інгредієнти — і шедевр готовий: салат, який завоював мільйони сердець

Спробуйте створити кулінарний шедевр усього з трьох інгредієнтів — результат вас приємно здивує.

Тетяна Мележик
Салат з трьох інгредієнтів: рецепт

Салат з трьох інгредієнтів: рецепт / © Фото з відкритих джерел

Смачна й корисна страва з трьох простих продуктів — саме так називають цей універсальний рецепт салату, який знають у багатьох домівках, а готується він усього 5 хвилин.

Інгредієнти

морква
2 шт.
плавлені сирки
2 шт.
варені яйця
2 шт.
майонез
3–4 ст. л.
часник
1–2 зубки

Процес приготування:

  1. Спершу відваріть яйця до готовності, остудіть їх та акуратно очистьте від шкаралупи. Потім натріть яйця на дрібній тертці.

  2. Моркву та плавлені сирки також подрібніть на тертці, щоб страва отримала ніжну й однорідну текстуру.

  3. Усі підготовлені інгредієнти перекладіть до глибокої миски. Для яскравого смаку додайте подрібнений часник і майонез, ретельно перемішайте до однорідності.

  4. Салат готовий до подавання — можна одразу насолоджуватися його ніжним і пікантним смаком!

Смачного!

