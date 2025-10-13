- Дата публікації
-
- Категорія
- Салати
- Кількість переглядів
- 337
- Час на прочитання
- 1 хв
Три інгредієнти — і шедевр готовий: салат, який завоював мільйони сердець
Спробуйте створити кулінарний шедевр усього з трьох інгредієнтів — результат вас приємно здивує.
Смачна й корисна страва з трьох простих продуктів — саме так називають цей універсальний рецепт салату, який знають у багатьох домівках, а готується він усього 5 хвилин.
Інгредієнти
- морква
- 2 шт.
- плавлені сирки
- 2 шт.
- варені яйця
- 2 шт.
- майонез
- 3–4 ст. л.
- часник
- 1–2 зубки
Процес приготування:
Спершу відваріть яйця до готовності, остудіть їх та акуратно очистьте від шкаралупи. Потім натріть яйця на дрібній тертці.
Моркву та плавлені сирки також подрібніть на тертці, щоб страва отримала ніжну й однорідну текстуру.
Усі підготовлені інгредієнти перекладіть до глибокої миски. Для яскравого смаку додайте подрібнений часник і майонез, ретельно перемішайте до однорідності.
Салат готовий до подавання — можна одразу насолоджуватися його ніжним і пікантним смаком!
Смачного!