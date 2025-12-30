ТСН у соціальних мережах

Салати
214
2 хв

Цей салат змітають першим: "Мефодій" стане головним хітом новорічного столу 2026

Ніжний до неможливості, соковитий до останньої крихти — салат із куркою та плавленим сирком розлітається зі столу швидше за будь-яку іншу страву.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
1 год. 25 хв.
200 ккал
Салат "Мефодій" (фото з сайту "Сенсація")

Цей салат із куркою, грибами та плавленим сирком миттєво привертає увагу: насичений смак, кремова ніжність і соковитість, яка підкорює з першої ложки. Рецептом поділилися на сайті “Сенсація”.

Інгредієнти

відварені яйця
2 шт.
відварені курячі стегна
2 шт.
печериці
150 г
огірок
1 шт.
цибуля
0,5 шт.
плавлений сирок
1 шт.
твердий сир
70 г
зелена цибуля
1 шт.
майонез
за смаком
сіль, перець
за смаком

Процес приготування:

  1. Спершу відваріть курячі стегна до повної готовності. Щоб м’ясо залишилося максимально соковитим і ніжним, не виймайте його одразу з каструлі — залиште охолоджуватися прямо в бульйоні.

  2. Печериці наріжте тонкими пластинками й обсмажте на сковорідці з невеликою кількістю рослинної олії до апетитної золотистої скоринки. Готові гриби перекладіть у миску, а на тій самій сковороді обсмажте ріпчасту цибулю, нарізану чвертькільцями, до м’якості й рум’яності. З’єднайте цибулю з грибами та дайте суміші повністю охолонути.

  3. Салат формуйте шарами — для акуратної та ефектної подачі зручно скористатися кулінарним кільцем.

  4. На дно викладіть куряче м’ясо, нарізане невеликими кубиками, і злегка змастіть шар майонезом. Далі рівномірно розподіліть натертий на великій тертці свіжий огірок. Наступним шаром викладіть плавлений сирок, також натертий, і знову тонко покрийте майонезом.

  5. Після цього додайте обсмажені гриби з цибулею й злегка змастіть їх майонезом. Твердий сир натріть на дрібній тертці, рівномірно розподіліть поверх і нанесіть акуратну майонезну сітку.

  6. Завершіть салат шаром натертих варених яєць, ще раз злегка змастивши майонезом. Фінальний штрих — дрібно нарізана зелена цибуля, яка додасть свіжості та кольору.

  7. Готовий салат поставте в холодильник щонайменше на 2–3 години, щоб шари добре просочилися. Перед подачею обережно зніміть кулінарне кільце — і подавайте страву до столу.

Смачного!

214
