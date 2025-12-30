- Дата публікації
Цей салат змітають першим: "Мефодій" стане головним хітом новорічного столу 2026
Ніжний до неможливості, соковитий до останньої крихти — салат із куркою та плавленим сирком розлітається зі столу швидше за будь-яку іншу страву.
Цей салат із куркою, грибами та плавленим сирком миттєво привертає увагу: насичений смак, кремова ніжність і соковитість, яка підкорює з першої ложки. Рецептом поділилися на сайті “Сенсація”.
Інгредієнти
- відварені яйця
- 2 шт.
- відварені курячі стегна
- 2 шт.
- печериці
- 150 г
- огірок
- 1 шт.
- цибуля
- 0,5 шт.
- плавлений сирок
- 1 шт.
- твердий сир
- 70 г
- зелена цибуля
- 1 шт.
- майонез
- за смаком
- сіль, перець
- за смаком
Процес приготування:
Спершу відваріть курячі стегна до повної готовності. Щоб м’ясо залишилося максимально соковитим і ніжним, не виймайте його одразу з каструлі — залиште охолоджуватися прямо в бульйоні.
Печериці наріжте тонкими пластинками й обсмажте на сковорідці з невеликою кількістю рослинної олії до апетитної золотистої скоринки. Готові гриби перекладіть у миску, а на тій самій сковороді обсмажте ріпчасту цибулю, нарізану чвертькільцями, до м’якості й рум’яності. З’єднайте цибулю з грибами та дайте суміші повністю охолонути.
Салат формуйте шарами — для акуратної та ефектної подачі зручно скористатися кулінарним кільцем.
На дно викладіть куряче м’ясо, нарізане невеликими кубиками, і злегка змастіть шар майонезом. Далі рівномірно розподіліть натертий на великій тертці свіжий огірок. Наступним шаром викладіть плавлений сирок, також натертий, і знову тонко покрийте майонезом.
Після цього додайте обсмажені гриби з цибулею й злегка змастіть їх майонезом. Твердий сир натріть на дрібній тертці, рівномірно розподіліть поверх і нанесіть акуратну майонезну сітку.
Завершіть салат шаром натертих варених яєць, ще раз злегка змастивши майонезом. Фінальний штрих — дрібно нарізана зелена цибуля, яка додасть свіжості та кольору.
Готовий салат поставте в холодильник щонайменше на 2–3 години, щоб шари добре просочилися. Перед подачею обережно зніміть кулінарне кільце — і подавайте страву до столу.
Смачного!