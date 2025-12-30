Цей салат змітають першим: "Мефодій" стане головним хітом новорічного столу 2026

Цей салат із куркою, грибами та плавленим сирком миттєво привертає увагу: насичений смак, кремова ніжність і соковитість, яка підкорює з першої ложки. Рецептом поділилися на сайті “Сенсація”.

Процес приготування:

Спершу відваріть курячі стегна до повної готовності. Щоб м’ясо залишилося максимально соковитим і ніжним, не виймайте його одразу з каструлі — залиште охолоджуватися прямо в бульйоні.

Печериці наріжте тонкими пластинками й обсмажте на сковорідці з невеликою кількістю рослинної олії до апетитної золотистої скоринки. Готові гриби перекладіть у миску, а на тій самій сковороді обсмажте ріпчасту цибулю, нарізану чвертькільцями, до м’якості й рум’яності. З’єднайте цибулю з грибами та дайте суміші повністю охолонути.

Салат формуйте шарами — для акуратної та ефектної подачі зручно скористатися кулінарним кільцем.

На дно викладіть куряче м’ясо, нарізане невеликими кубиками, і злегка змастіть шар майонезом. Далі рівномірно розподіліть натертий на великій тертці свіжий огірок. Наступним шаром викладіть плавлений сирок, також натертий, і знову тонко покрийте майонезом.

Після цього додайте обсмажені гриби з цибулею й злегка змастіть їх майонезом. Твердий сир натріть на дрібній тертці, рівномірно розподіліть поверх і нанесіть акуратну майонезну сітку.

Завершіть салат шаром натертих варених яєць, ще раз злегка змастивши майонезом. Фінальний штрих — дрібно нарізана зелена цибуля, яка додасть свіжості та кольору.