Вінегрет: простий рецепт з унікальним заправленням — такої смакоти ви ще не їли

Базовий рецепт легендарного салату "Вінегрет" можна значно покращити, якщо заправити його не просто олією, а смачним заправленням. Як його готувати?
Якщо вам набрид смак "Вінегрету" і ви хочете його трішки урізноманітнити, спробуйте заправити салат не простою олією.
Інгредієнти
- буряк
- 3 шт.
- морква
- 2 шт.
- картопля
- 3 шт.
- солоні або мариновані огірки
- 2-3 шт.
- консервований горошок
- 6 ст. ложок
- цибуля
- 1 шт.
- квашена капуста
- за бажанням
- олія
- 5 ст. ложок
- сіль
- за смаком
- чорний мелений перець
- за смаком
- цукор
- 1/2 ч. ложки
- гірчиця
- 1 ч. ложка
- лимонний сік або оцет 9%
- 1 ст. ложка
- Спочатку потрібно відварити овочі. Зверніть увагу, що картопля вариться приблизно 20-25 хвилин, морква 25-30 хвилин, а буряк до 50 хвилин. Нарізати їх кубиками.
- Порізати кубиками цибулю і солоні (мариновані огірки). Додати горошок. Квашену капусту можна додавати за бажанням порційно, щоб салат довше зберігався.
- Робимо заправлення: змішати олію, сіль, чорний мелений перець, гірчицю, цукор, лимонний сік або оцет.
- Все перемішуємо з заправленням.
Насолоджуємося результатом. Смачного!