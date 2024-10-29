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Вінегрет: простий рецепт з унікальним заправленням — такої смакоти ви ще не їли

Час приготування
1 год. 5 хв.
Харчова цінність на 100 г
80 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
906
Час на прочитання
1 хв
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Вінегрет: простий рецепт з унікальним заправленням — такої смакоти ви ще не їли

Вінегрет: смачний рецепт з унікальним заправленням / Фото: pixabay.com

Базовий рецепт легендарного салату "Вінегрет" можна значно покращити, якщо заправити його не просто олією, а смачним заправленням. Як його готувати?

Якщо вам набрид смак "Вінегрету" і ви хочете його трішки урізноманітнити, спробуйте заправити салат не простою олією.

Інгредієнти

буряк
3 шт.
морква
2 шт.
картопля
3 шт.
солоні або мариновані огірки
2-3 шт.
консервований горошок
6 ст. ложок
цибуля
1 шт.
квашена капуста
за бажанням
олія
5 ст. ложок
сіль
за смаком
чорний мелений перець
за смаком
цукор
1/2 ч. ложки
гірчиця
1 ч. ложка
лимонний сік або оцет 9%
1 ст. ложка
  1. Спочатку потрібно відварити овочі. Зверніть увагу, що картопля вариться приблизно 20-25 хвилин, морква 25-30 хвилин, а буряк до 50 хвилин. Нарізати їх кубиками.
  2. Порізати кубиками цибулю і солоні (мариновані огірки). Додати горошок. Квашену капусту можна додавати за бажанням порційно, щоб салат довше зберігався.
  3. Робимо заправлення: змішати олію, сіль, чорний мелений перець, гірчицю, цукор, лимонний сік або оцет.
  4. Все перемішуємо з заправленням.

Насолоджуємося результатом. Смачного!

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