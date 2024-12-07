Всі будуть в захваті: як з однієї банки шпротів приготувати смачний і ситний салат "Ненажера"

Ситна страва, яку можна приготувати на обід або вечерю.
Якщо ви не знаєте, що приготувати такого, щоб було ситно і смачно, тоді спробуйте цей цікавий салат. Всі ваші рідні точно будуть в захваті.
Інгредієнти
- шпроти
- 1 банка
- горошок
- 1 банка
- варена картопля
- 2-3 шт.
- варені яйця
- 2 шт.
- огірок
- 1 шт.
- кріп
- за смаком
- цибулина
- 1 шт.
- цукор
- 1 ст. ложка
- сіль
- 1/2 ч. ложки
- оцет 6%
- 3 ст. ложки
- гаряча вода
- 100 мл
Процес приготування:
- Зі шпротів злити олію, дрібно нарізати і викласти в глибоку ємність. Варену в мундирах картоплю почистити, нарізати кубиками і відправити до шпротів.
- Одну червону цибулину нарізати півкільцями, залити гарячою водою, додати сіль та цукор, залишитися маринуватися на 15 хвилин. Потім воду злити і цибулю додати до салату.
- Довгий огірок нарізати соломкою, яйця відварити і нарізати кубиками.
- Посипати кропом за бажанням. Додати за смаком солі. Заправити майонезом і додати горошок (рідину попередньо злити). Ще раз добре перемішати.
Смачного!