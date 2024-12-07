Всі будуть в захваті: як з однієї банки шпротів приготувати смачний і ситний салат "Ненажера"

Якщо ви не знаєте, що приготувати такого, щоб було ситно і смачно, тоді спробуйте цей цікавий салат. Всі ваші рідні точно будуть в захваті.

Інгредієнти шпроти 1 банка горошок 1 банка варена картопля 2-3 шт. варені яйця 2 шт. огірок 1 шт. кріп за смаком цибулина 1 шт. цукор 1 ст. ложка сіль 1/2 ч. ложки оцет 6% 3 ст. ложки гаряча вода 100 мл

Процес приготування:

Зі шпротів злити олію, дрібно нарізати і викласти в глибоку ємність. Варену в мундирах картоплю почистити, нарізати кубиками і відправити до шпротів. Одну червону цибулину нарізати півкільцями, залити гарячою водою, додати сіль та цукор, залишитися маринуватися на 15 хвилин. Потім воду злити і цибулю додати до салату. Довгий огірок нарізати соломкою, яйця відварити і нарізати кубиками. Посипати кропом за бажанням. Додати за смаком солі. Заправити майонезом і додати горошок (рідину попередньо злити). Ще раз добре перемішати.

Смачного!