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Всі будуть в захваті: як з однієї банки шпротів приготувати смачний і ситний салат "Ненажера"

Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
139 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
321
Час на прочитання
1 хв
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Всі будуть в захваті: як з однієї банки шпротів приготувати смачний і ситний салат "Ненажера"

Салат "Ненажера" зі шпротами / Фото: pixabay.com

Ситна страва, яку можна приготувати на обід або вечерю.

Якщо ви не знаєте, що приготувати такого, щоб було ситно і смачно, тоді спробуйте цей цікавий салат. Всі ваші рідні точно будуть в захваті.

Інгредієнти

шпроти
1 банка
горошок
1 банка
варена картопля
2-3 шт.
варені яйця
2 шт.
огірок
1 шт.
кріп
за смаком
цибулина
1 шт.
цукор
1 ст. ложка
сіль
1/2 ч. ложки
оцет 6%
3 ст. ложки
гаряча вода
100 мл

Процес приготування:

  1. Зі шпротів злити олію, дрібно нарізати і викласти в глибоку ємність. Варену в мундирах картоплю почистити, нарізати кубиками і відправити до шпротів.
  2. Одну червону цибулину нарізати півкільцями, залити гарячою водою, додати сіль та цукор, залишитися маринуватися на 15 хвилин. Потім воду злити і цибулю додати до салату.
  3. Довгий огірок нарізати соломкою, яйця відварити і нарізати кубиками.
  4. Посипати кропом за бажанням. Додати за смаком солі. Заправити майонезом і додати горошок (рідину попередньо злити). Ще раз добре перемішати.

Смачного!

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