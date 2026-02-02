ТСН у соціальних мережах

Всього 4 буряки — і готовий неймовірний салат для схуднення за 5 хвилин

Салат — одна з найпростіших страв, адже для його приготування достатньо нарізати інгредієнти, змішати їх і заправити олією, майонезом або іншою улюбленою заправкою. Вони можуть бути як свіжими, так і відвареними.

Тетяна Мележик
Рецепт салату для схуднення

Рецепт салату для схуднення / © Pixabay

На сайті “Сенсація” запропонували дієтичний салат із буряка: простий, бюджетний, смачний і водночас ефективний для схуднення. Крім того, буряк — дуже поживний продукт, який дарує організму цінні речовини.

Інгредієнти

відварений буряк
4 шт.
цибуля
1 шт.
солоні огірки
5 шт.
варені яйця
4 шт.
оливкова олія
за смаком
підсмажена олія
200 мл
молоко
9 мл
сіль
за смаком
чорний перець
за смаком
гірчиця
1 ч. ложка
лимонний сік
1 ч. ложка
петрушка
за смаком
часник
2 зубчика

Процес приготування:

  1. Спершу очищаємо цибулю та нарізаємо її невеликими шматочками, після чого обсмажуємо на розігрітій олії до золотистого кольору. Солоні огірки нарізаємо кубиками, так само подрібнюємо варені яйця. Для заправки з’єднуємо оливкову олію, молоко, гірчицю, лимонний сік, сіль та перець, збиваючи до густої й однорідної консистенції.

  2. Головний інгредієнт салату — буряк. Його натираємо на середній тертці та додаємо дрібно порублений часник і свіжу петрушку. Всі інгредієнти складаємо в одній великій мисці, заправляємо соусом і ретельно перемішуємо.

  3. Перед подаванням салат можна прикрасити зеленню та подати з хрумкими грінками.

Смачного!

