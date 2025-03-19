Яєчний салат, який готують на Великдень десятиліттями: обов'язково спробуйте

Яєчні салати – відмінний вибір не лише для Великодня, але саме в цей час вони стають особливо популярними. Їхня головна перевага – доступні інгредієнти та неперевершений смак.
Цей салат готувати значно швидше, ніж овочевий, а результат перевершує всі очікування! Величезною гордістю для Польщі є цей рецепт, адже він був створений ще минулого століття. Він стане чудовим доповненням до великоднього столу, коли у вас буде багато яєць, але приготувати його можна й у будь-який інший зручний момент.
Інгредієнти
- мариновані гриби
- 300 г
- круто зварені яйця
- 10 шт.
- консервований горошок
- 1 банка
- мариновані огірки
- 5 шт.
- часник
- 2 зубчики
- сіль і перець
- за смаком
- майонез
- для заправлення
- гірчиця
- для заправлення
- шніт-цибуля
- для прикрашання
Процес приготування:
- Зваріть яйця круто в підсоленій воді з додаванням трохи оцту, щоб уникнути витікання білків у разі тріщин на шкаралупі.
- Поки яйця варяться, підготуйте інші інгредієнти: наріжте мариновані огірки кубиками, злийте рідину з консервованого горошку та грибів, а гриби теж поріжте дрібно.
- Всі підготовлені компоненти – гриби, огірки, часник (попередньо пропущений через прес) – покладіть в миску. Поріжте варені яйця та додайте до решти інгредієнтів.
- До салату додайте майонез (2 ложки) і гірчицю (1 ложку). Приправте чорним перцем по смаку, а сіль додавайте обережно.
- За бажанням можна додати дрібно нарізану цибулю для аромату. Добре перемішайте, дайте настоятися в холодильнику кілька годин, щоб смаки злились в одне ціле.
Смачного!
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