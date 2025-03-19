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Яєчний салат, який готують на Великдень десятиліттями: обов'язково спробуйте

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
113 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
165
Час на прочитання
2 хв
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Яєчний салат, який готують на Великдень десятиліттями: обов'язково спробуйте

Яєчний салат на Великдень: рецепт / Фото: pixabay.com

Яєчні салати – відмінний вибір не лише для Великодня, але саме в цей час вони стають особливо популярними. Їхня головна перевага – доступні інгредієнти та неперевершений смак.

Цей салат готувати значно швидше, ніж овочевий, а результат перевершує всі очікування! Величезною гордістю для Польщі є цей рецепт, адже він був створений ще минулого століття. Він стане чудовим доповненням до великоднього столу, коли у вас буде багато яєць, але приготувати його можна й у будь-який інший зручний момент.

Інгредієнти

мариновані гриби
300 г
круто зварені яйця
10 шт.
консервований горошок
1 банка
мариновані огірки
5 шт.
часник
2 зубчики
сіль і перець
за смаком
майонез
для заправлення
гірчиця
для заправлення
шніт-цибуля
для прикрашання

Процес приготування:

  1. Зваріть яйця круто в підсоленій воді з додаванням трохи оцту, щоб уникнути витікання білків у разі тріщин на шкаралупі.
  2. Поки яйця варяться, підготуйте інші інгредієнти: наріжте мариновані огірки кубиками, злийте рідину з консервованого горошку та грибів, а гриби теж поріжте дрібно.
  3. Всі підготовлені компоненти – гриби, огірки, часник (попередньо пропущений через прес) – покладіть в миску. Поріжте варені яйця та додайте до решти інгредієнтів.
  4. До салату додайте майонез (2 ложки) і гірчицю (1 ложку). Приправте чорним перцем по смаку, а сіль додавайте обережно.
  5. За бажанням можна додати дрібно нарізану цибулю для аромату. Добре перемішайте, дайте настоятися в холодильнику кілька годин, щоб смаки злились в одне ціле.

Смачного!

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