Салати
349
1 хв

Забудьте про "Шубу": салат "Імперія" зірве всі компліменти за святковим столом

Шукаєте ситний, корисний, але ще й святковий салат? Спробуйте цей рецепт.

Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
30 хвилин
208 ккал
Салат "Імперія": рецепт (фото з сайту "Господинька")

Салат "Імперія": рецепт (фото з сайту "Господинька")

Він буде мати привабливий вигляд на святковому столі і неодмінно сподобається всім гостям. Рецептом поділилися на сайті “Господинька”.

Інгредієнти

відварений буряк
3-4 шт.
варені яйця
4-6 шт.
чорнослив
150 г
твердий сир
100 г
волоські горіхи
100 г
заморожений зелений горошок
100 г
сіль, перець
за смаком
майонез
за смаком

Процес приготування:

  1. Відварений буряк натерти на крупній терці, підсолити, додати мелений чорний перець. Добре перемішати, поділити на дві рівні частини і одну викласти першим шаром в кільце діаметром 20 см. Зробити майонезну сіточку.

  2. Другим шаром йдуть варені яйця, які також потрібно натерти, але на дрібній терці. Змастити майонезом.

  3. Потім рівномірно викласти чорнослив, а зверху натертий твердий сир і горошок (якщо немає замороженого, можна взяти консервований). Змастити майонезом.

  4. Останній шар друга половина буряка. Перед подаванням зробити сіточку з майонезу і посипати подрібненими волоськими горіхами. Поставити в холодильник на кілька годин, але краще на ніч.

Смачного!

