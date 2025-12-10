- Дата публікації
-
- Категорія
- Салати
- Кількість переглядів
- 349
- Час на прочитання
- 1 хв
Забудьте про "Шубу": салат "Імперія" зірве всі компліменти за святковим столом
Шукаєте ситний, корисний, але ще й святковий салат? Спробуйте цей рецепт.
Він буде мати привабливий вигляд на святковому столі і неодмінно сподобається всім гостям. Рецептом поділилися на сайті “Господинька”.
Інгредієнти
- відварений буряк
- 3-4 шт.
- варені яйця
- 4-6 шт.
- чорнослив
- 150 г
- твердий сир
- 100 г
- волоські горіхи
- 100 г
- заморожений зелений горошок
- 100 г
- сіль, перець
- за смаком
- майонез
- за смаком
Процес приготування:
Відварений буряк натерти на крупній терці, підсолити, додати мелений чорний перець. Добре перемішати, поділити на дві рівні частини і одну викласти першим шаром в кільце діаметром 20 см. Зробити майонезну сіточку.
Другим шаром йдуть варені яйця, які також потрібно натерти, але на дрібній терці. Змастити майонезом.
Потім рівномірно викласти чорнослив, а зверху натертий твердий сир і горошок (якщо немає замороженого, можна взяти консервований). Змастити майонезом.
Останній шар друга половина буряка. Перед подаванням зробити сіточку з майонезу і посипати подрібненими волоськими горіхами. Поставити в холодильник на кілька годин, але краще на ніч.
Смачного!