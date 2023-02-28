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Найпростіший пиріг до чаю: багато яблук і жодних яєць

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
879
Час на прочитання
1 хв
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Найпростіший пиріг до чаю: багато яблук і жодних яєць

Як приготувати пиріг з яблуками? / Фото: Pexels

Якщо хочеться приготувати найпростіший пиріг до чаю, який буде ще й дуже смачним, варто звернути увагу на цей рецепт.

Про простий рецепт яблучного пирога, який тане в роті, розповіла на своїй сторінці в Instagram фудблогерка iren.lazun. Головним бонусом цього десерту є те, що не потрібно замішувати тісто, а ще для його приготування не знадобляться яйця.

Що вам знадобиться:

  • 1,5 кг неочищених яблук;
  • 1 чайна ложки кориці;
  • 1 склянка борошна;
  • 3/4 склянки цукру;
  • 1 склянка манки;
  • 2 чайні ложки розпушувача;
  • 1 упаковка ванільного цукру;
  • 100 г вершкового масла.

Приготування цього швидкого пирога з яблуками теж досить просте:

  1. Спочатку потрібно змішати всі сухі інгредієнти: борошно, цукор, манку, розпушувач та ванільний цукор.
  2. Яблука очистити і натерти на тертушці, додати корицю і перемішати.
  3. У форму для випічки вистелити пергаментний папір, який потрібно обов'язково змастити вершковим маслом.
  4. Тісто ділиться умовно на 4 частини. У форму висипається перша частина, тоді викладається шар з яблук, знову шар сухого тіста і так, поки не закінчаться всі інгредієнти. Останнім повинен бути шар з тіста.
  5. Зверху натирається заморожене вершкове масло.

Пиріг ставиться випікатися у холодну духовку на 55-60 хвилин за температури 170 градусів. Перед подаванням краще повністю охолодити.

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Дата публікації
Перегляди
879
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