Найпростіший пиріг до чаю: багато яблук і жодних яєць

Якщо хочеться приготувати найпростіший пиріг до чаю, який буде ще й дуже смачним, варто звернути увагу на цей рецепт.
Про простий рецепт яблучного пирога, який тане в роті, розповіла на своїй сторінці в Instagram фудблогерка iren.lazun. Головним бонусом цього десерту є те, що не потрібно замішувати тісто, а ще для його приготування не знадобляться яйця.
Що вам знадобиться:
- 1,5 кг неочищених яблук;
- 1 чайна ложки кориці;
- 1 склянка борошна;
- 3/4 склянки цукру;
- 1 склянка манки;
- 2 чайні ложки розпушувача;
- 1 упаковка ванільного цукру;
- 100 г вершкового масла.
Приготування цього швидкого пирога з яблуками теж досить просте:
- Спочатку потрібно змішати всі сухі інгредієнти: борошно, цукор, манку, розпушувач та ванільний цукор.
- Яблука очистити і натерти на тертушці, додати корицю і перемішати.
- У форму для випічки вистелити пергаментний папір, який потрібно обов'язково змастити вершковим маслом.
- Тісто ділиться умовно на 4 частини. У форму висипається перша частина, тоді викладається шар з яблук, знову шар сухого тіста і так, поки не закінчаться всі інгредієнти. Останнім повинен бути шар з тіста.
- Зверху натирається заморожене вершкове масло.
Пиріг ставиться випікатися у холодну духовку на 55-60 хвилин за температури 170 градусів. Перед подаванням краще повністю охолодити.
Читайте також: