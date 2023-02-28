Найпростіший пиріг до чаю: багато яблук і жодних яєць

Якщо хочеться приготувати найпростіший пиріг до чаю, який буде ще й дуже смачним, варто звернути увагу на цей рецепт.

Про простий рецепт яблучного пирога, який тане в роті, розповіла на своїй сторінці в Instagram фудблогерка iren.lazun. Головним бонусом цього десерту є те, що не потрібно замішувати тісто, а ще для його приготування не знадобляться яйця.

Що вам знадобиться:

1,5 кг неочищених яблук;

1 чайна ложки кориці;

1 склянка борошна;

3/4 склянки цукру;

1 склянка манки;

2 чайні ложки розпушувача;

1 упаковка ванільного цукру;

100 г вершкового масла.

Приготування цього швидкого пирога з яблуками теж досить просте:

Спочатку потрібно змішати всі сухі інгредієнти: борошно, цукор, манку, розпушувач та ванільний цукор. Яблука очистити і натерти на тертушці, додати корицю і перемішати. У форму для випічки вистелити пергаментний папір, який потрібно обов'язково змастити вершковим маслом. Тісто ділиться умовно на 4 частини. У форму висипається перша частина, тоді викладається шар з яблук, знову шар сухого тіста і так, поки не закінчаться всі інгредієнти. Останнім повинен бути шар з тіста. Зверху натирається заморожене вершкове масло.

Пиріг ставиться випікатися у холодну духовку на 55-60 хвилин за температури 170 градусів. Перед подаванням краще повністю охолодити.

Читайте також: