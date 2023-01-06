Що краще їсти і пити з похмілля: страви, які обирають жителі різних країн світу

Під час застіль не завжди вдається себе контролювати. Тому у багатьох людей існують свої лайфгаки, як швидко позбутися похмілля. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Люди в різних країнах світу обирають різноманітні дієві страви та напої від похмілля. Добірку найпопулярніших зробили в CNN.

Франція

Як швидко позбутися похмілля добре знають у цій країні. І, хоч фахівці і не радять пити зранку після застілля алкогольні напої, парижани лікуються від основних симптомів за допомогою коктейлю Кривава Мері. Звісно, вживають її лише в тому випадку, якщо не потрібно потім йти на роботу.

Часто в місцевих кав'ярнях можна побачити людей, які замовляють класичний напій на основі томатного соку, горілки, солі, табаско, лимону, перцю та вустерського соусу.

Данія

У датчан є свій особливий рецепт, який допомагає позбутися похмілля. Страва називається Flæskestegssandwich. Це величезний сендвіч, до якого додають смажену свинину. Після свят багато людей на вулицях чи в кафе жують його. Свинина для сендвіча готується по-особливому. Її смажать на грилі або запікають. Також додають хрумкі скибочки бекону, червону капусту, мариновані огірки, гострий майонез.

Велика Британія

Тости в цій країні займають почесне місце, тому їх також їдять з похмілля. Головне, що не потрібно йти в кафе, адже звичайні тости з сиром легко та швидко готуються вдома.

Британці звикли готувати їх так: спочатку обсмажують хліб з обох боків, потім змащують вершковим маслом і гострою гірчицею, посипають тертим сиром і запікають.

На це потрібно кілька хвилин.

Таїланд

Таїланд може похвалитися найбагатшою кухнею в світі. Водночас тут дуже популярне нічне життя. Тому серед рецептів можна знайти багато таких страв, які допомагають позбутися похмілля зранку.

Жителі Бангкока зазвичай боряться з похміллям за допомогою khao тom кui. Це дуже гостра та пекуча каша з рису, до якої подають різноманітні гарніри. Це може бути як тушковане м'ясо, так і гострий салат.

Австралія

Австралійці люблять корисні сніданки, а тому мають чимало страв, які підходять для вранішнього приймання їжі. А якщо запитати їх, що краще їсти з похмілля, відповідь буде: тост з авокадо та смаженим яйцем.

А все тому, що ця страва містить чималу кількість вітаміну А (яйця) та калію (авокадо), які потрібні нашому організму після застілля.