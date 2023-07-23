Що приготувати з кабачків: ТОП 5 смачних рецептів на кожний день

Рецепти з кабачків на всі випадки
Якщо ви любите кабачки, але смажити їх кружечками вам вже набридло, пропонуємо рецепти з кабачків, які не важко готувати, але дуже смачно їсти.
Фаршировані кабачки
Інгредієнти для приготування фаршированих кабачків
- кабачки або цукіні – 1 кг,
- м'ясний фарш – 400 грамів,
- рис – 0,5 склянки,
- сметана – 1 склянка,
- твердий сир – 150 грамів,
- цибуля ріпчаста – одна велика,
- часник – 2-3 зубчики,
- кріп чи петрушка,
- сіль, перець – на смак.
Приготування фаршированих кабачків
- Кабачки вимийте і наріжте кружальцями товщиною 2 см. Середину виріжте ножем, товщина стінки приблизно 1 см. Якщо кабачки невеликі, можна розрізати їх уздовж у формі човників.
- Рис відварити до готовності. Цибулю почистити, дрібно нарізати і обсмажити.
- Додати у фарш рис, цибулю, подрібнений часник, сіль, перець, зелень.
- Фаршируємо підготовлені кабачки, викладаємо на лист.
- Готуємо сметанний соус. До сметани додаємо сіль, перець, часник, зелень, можна додати будь-які приправи на ваш смак. Заливаємо цим соусом кабачки. Посипаємо тертим сиром.
- Ставимо в духовку на 40 хвилин|мінути| при температурі 200 градусів.
Якщо не має бажання возитися з фаршируванням кабачків, можна приготувати запіканку з кабачків та з фаршем.
Кабачкова запіканка з фаршем
Інгредієнти:
- 5 невеликих кабачків, близько 1 - 1,2 кг,
- 400 г фаршу,
- 3 середні цибулини,
- 2 ст.л томатної пасти,
- 7-8 невеликих помідорів,
- За бажанням 100 г твердого сиру,
- 4 яйця,
- 150 г сметани,
- сіль, перець, олія.
Готуємо запіканку з кабачків:
- Кабачки помити, натерти на велику тертку, посолити, віджати сік.
- Цибулю обсмажити на сковороді, додати фарш, посолити, поперчити, ввести томатну пасту.
- Помідори нарізати кружальцями.
- Яйця збити зі сметаною, посолити.
- У змащену форму викласти половину кабачків, зверху фарш, потім знову кабачки. Викласти помідори. Залити сметанно-яєчною сумішшю, посипати тертим сиром.
- Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин.
Я випадку, якщо не має фаршу, готуємо кабачки у сирному паніруванні.
Рецепт кабачків у сирному паніруванні
Інгредієнти
- кабачок - один середнього розміру,
- яйце - одне,
- твердий сир - 100 г,
- сіль, перець, суміш сухих трав за бажанням
Смажимо кабачки у сирі
- Кабачок помити, очистити від шкірки та нарізати паличками.
- Яйце збити з сіллю та перцем.
- Сир натерти на дрібну тертку, додати трави та перемішати.
- Кожну паличку обмочуємо в яйце, паніруємо в сирі.
- Лист для запікання застелити пекарським папером.
- Запікати кабачки в заздалегідь розігрітій духовці при 180 градусах до золотистого кольору.
Можна просто запекти кабачки з часником.
Кабачки з часником під грилем
Інгредієнти:
- кабачки - 4-6 невеликого розміру,
- часник - 4-5 зубиків,
- сухий базилік та інші трави та спеції на смак,
- лимонний сік.
Запікаємо кабачки з часником:
- Кабачки ретельно миємо, нарізаємо вздовж на палички. Даємо настоятися та стекти соку.
- Посипаємо травами, сухим базиліком, поливаємо оливковою олією і запікаємо в духовці під грилем до золотистого кольору.
- Приправляємо лимонним соком.
Якщо до столу не маємо маринованих чи солених огірків, готуємо мариновані кабачки.
Рецепт маринованих кабачків
Інгредієнти:
Інгредієнти розраховані на пів кіло кабачків
- сіль - пів чайної ложки,
- оливкова олія - 100 мл,
- оцет - 3 ст. л,
- мед - 2 чайні ложки,
- часник - 2-3 зубчики,
- мелений чорний перець,
- свіжа або суха зелень - кінза, базилік, естрагон, кріп, петрушка.
- кетчуп чи паста за бажанням.
Маринуємо кабачки:
- Кабачки миємо, у старих зрізаємо шкірку. Нарізаємо кабачки кружечками якнайтонше.
- Складаємо кружальця кабачків в миску, солимо та залишаємо на 30 хв.
- Готуємо маринад - часник пропустити через прес, змішати з оливковою олією, медом (якщо мед загус, розтоплюємо його на водяній бані), оцтом, перцем і дрібно порізаною зеленню. Можна додати ложку пасти чи кетчупу. Маринад перемішати.
- З кабачків злити рідину, що утворилася, віджати. Залити маринадом, перемішати.
- Поставити в холодильник на ніч. За цей час можна кілька разів перемішати.
Читайте також: