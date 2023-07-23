Що приготувати з кабачків: ТОП 5 смачних рецептів на кожний день

Рецепти з кабачків на всі випадки

Якщо ви любите кабачки, але смажити їх кружечками вам вже набридло, пропонуємо рецепти з кабачків, які не важко готувати, але дуже смачно їсти.

Фаршировані кабачки

Інгредієнти для приготування фаршированих кабачків

кабачки або цукіні – 1 кг,

м'ясний фарш – 400 грамів,

рис – 0,5 склянки,

сметана – 1 склянка,

твердий сир – 150 грамів,

цибуля ріпчаста – одна велика,

часник – 2-3 зубчики,

кріп чи петрушка,

сіль, перець – на смак.

Приготування фаршированих кабачків

Кабачки вимийте і наріжте кружальцями товщиною 2 см. Середину виріжте ножем, товщина стінки приблизно 1 см. Якщо кабачки невеликі, можна розрізати їх уздовж у формі човників.

Рис відварити до готовності. Цибулю почистити, дрібно нарізати і обсмажити.

Додати у фарш рис, цибулю, подрібнений часник, сіль, перець, зелень.

Фаршируємо підготовлені кабачки, викладаємо на лист.

Готуємо сметанний соус. До сметани додаємо сіль, перець, часник, зелень, можна додати будь-які приправи на ваш смак. Заливаємо цим соусом кабачки. Посипаємо тертим сиром.

Ставимо в духовку на 40 хвилин|мінути| при температурі 200 градусів.

Якщо не має бажання возитися з фаршируванням кабачків, можна приготувати запіканку з кабачків та з фаршем.

Кабачкова запіканка з фаршем

Інгредієнти:

5 невеликих кабачків, близько 1 - 1,2 кг,

400 г фаршу,

3 середні цибулини,

2 ст.л томатної пасти,

7-8 невеликих помідорів,

За бажанням 100 г твердого сиру,

4 яйця,

150 г сметани,

сіль, перець, олія.

Готуємо запіканку з кабачків:

Кабачки помити, натерти на велику тертку, посолити, віджати сік.

Цибулю обсмажити на сковороді, додати фарш, посолити, поперчити, ввести томатну пасту.

Помідори нарізати кружальцями.

Яйця збити зі сметаною, посолити.

У змащену форму викласти половину кабачків, зверху фарш, потім знову кабачки. Викласти помідори. Залити сметанно-яєчною сумішшю, посипати тертим сиром.

Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин.

Я випадку, якщо не має фаршу, готуємо кабачки у сирному паніруванні.

Рецепт кабачків у сирному паніруванні

Інгредієнти

кабачок - один середнього розміру,

яйце - одне,

твердий сир - 100 г,

сіль, перець, суміш сухих трав за бажанням

Смажимо кабачки у сирі

Кабачок помити, очистити від шкірки та нарізати паличками.

Яйце збити з сіллю та перцем.

Сир натерти на дрібну тертку, додати трави та перемішати.

Кожну паличку обмочуємо в яйце, паніруємо в сирі.

Лист для запікання застелити пекарським папером.

Запікати кабачки в заздалегідь розігрітій духовці при 180 градусах до золотистого кольору.

Можна просто запекти кабачки з часником.

Кабачки з часником під грилем

Інгредієнти:

кабачки - 4-6 невеликого розміру,

часник - 4-5 зубиків,

сухий базилік та інші трави та спеції на смак,

лимонний сік.

Запікаємо кабачки з часником:

Кабачки ретельно миємо, нарізаємо вздовж на палички. Даємо настоятися та стекти соку.

Посипаємо травами, сухим базиліком, поливаємо оливковою олією і запікаємо в духовці під грилем до золотистого кольору.

Приправляємо лимонним соком.

Якщо до столу не маємо маринованих чи солених огірків, готуємо мариновані кабачки.

Рецепт маринованих кабачків

Інгредієнти:

Інгредієнти розраховані на пів кіло кабачків

сіль - пів чайної ложки,

оливкова олія - 100 мл,

оцет - 3 ст. л,

мед - 2 чайні ложки,

часник - 2-3 зубчики,

мелений чорний перець,

свіжа або суха зелень - кінза, базилік, естрагон, кріп, петрушка.

кетчуп чи паста за бажанням.

Маринуємо кабачки:

Кабачки миємо, у старих зрізаємо шкірку. Нарізаємо кабачки кружечками якнайтонше.

Складаємо кружальця кабачків в миску, солимо та залишаємо на 30 хв.

Готуємо маринад - часник пропустити через прес, змішати з оливковою олією, медом (якщо мед загус, розтоплюємо його на водяній бані), оцтом, перцем і дрібно порізаною зеленню. Можна додати ложку пасти чи кетчупу. Маринад перемішати.

З кабачків злити рідину, що утворилася, віджати. Залити маринадом, перемішати.

Поставити в холодильник на ніч. За цей час можна кілька разів перемішати.

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