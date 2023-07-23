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Що приготувати з кабачків: ТОП 5 смачних рецептів на кожний день

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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Час на прочитання
3 хв
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Що приготувати з кабачків: ТОП 5 смачних рецептів на кожний день

Топ рецептів з кабачків

Рецепти з кабачків на всі випадки

Якщо ви любите кабачки, але смажити їх кружечками вам вже набридло, пропонуємо рецепти з кабачків, які не важко готувати, але дуже смачно їсти.

Фаршировані кабачки

Інгредієнти для приготування фаршированих кабачків

  • кабачки або цукіні – 1 кг,
  • м'ясний фарш – 400 грамів,
  • рис – 0,5 склянки,
  • сметана – 1 склянка,
  • твердий сир – 150 грамів,
  • цибуля ріпчаста – одна велика,
  • часник – 2-3 зубчики,
  • кріп чи петрушка,
  • сіль, перець – на смак.

Приготування фаршированих кабачків

  • Кабачки вимийте і наріжте кружальцями товщиною 2 см. Середину виріжте ножем, товщина стінки приблизно 1 см. Якщо кабачки невеликі,  можна розрізати їх уздовж у формі човників.
  • Рис відварити до готовності. Цибулю почистити, дрібно нарізати і обсмажити.
  • Додати у фарш рис, цибулю, подрібнений часник, сіль, перець, зелень. 
  • Фаршируємо підготовлені кабачки, викладаємо на лист.
  • Готуємо сметанний соус. До сметани додаємо сіль, перець, часник, зелень, можна додати будь-які приправи на ваш смак. Заливаємо цим соусом кабачки. Посипаємо тертим сиром.
  • Ставимо в духовку на 40 хвилин|мінути| при температурі 200 градусів.

Якщо не має бажання возитися з фаршируванням кабачків, можна приготувати запіканку з кабачків та з фаршем.

Кабачкова запіканка з фаршем

Інгредієнти:

  • 5 невеликих кабачків, близько 1 - 1,2  кг,
  • 400 г фаршу,
  • 3 середні цибулини,
  • 2 ст.л томатної пасти,
  • 7-8 невеликих помідорів,
  • За бажанням 100 г твердого сиру,
  • 4 яйця,
  • 150 г сметани,
  • сіль, перець, олія.

Готуємо запіканку з кабачків:

  • Кабачки помити, натерти на велику тертку, посолити, віджати сік.
  • Цибулю обсмажити на сковороді, додати фарш, посолити, поперчити, ввести томатну пасту.
  • Помідори нарізати кружальцями.
  • Яйця збити зі сметаною, посолити.
  • У змащену форму викласти половину кабачків, зверху фарш, потім знову кабачки. Викласти помідори. Залити сметанно-яєчною сумішшю, посипати тертим сиром.
  • Випікати в розігрітій до 180 градусів духовці 30-35 хвилин.

Я випадку, якщо не має фаршу, готуємо кабачки у сирному паніруванні.

Рецепт кабачків у сирному паніруванні

Інгредієнти

  • кабачок - один середнього розміру,
  • яйце - одне,
  • твердий сир - 100 г,
  • сіль, перець, суміш сухих трав за бажанням

Смажимо кабачки у сирі

  • Кабачок помити, очистити від шкірки та нарізати паличками.
  • Яйце збити з сіллю та перцем.
  • Сир натерти на дрібну тертку, додати трави та перемішати.
  • Кожну паличку обмочуємо в яйце, паніруємо в сирі.
  • Лист для запікання застелити пекарським папером.
  • Запікати кабачки в заздалегідь розігрітій духовці при 180 градусах до золотистого кольору.

Можна просто запекти кабачки з часником.

Кабачки з часником під грилем

Інгредієнти:

  • кабачки -  4-6 невеликого розміру,
  • часник - 4-5 зубиків,
  • сухий базилік та інші трави та спеції на смак,
  • лимонний сік.

Запікаємо кабачки з часником:

  • Кабачки ретельно миємо, нарізаємо вздовж на палички. Даємо настоятися та стекти соку.
  • Посипаємо травами, сухим базиліком, поливаємо оливковою олією і запікаємо в духовці під грилем до золотистого кольору.
  • Приправляємо лимонним соком.

Якщо до столу не маємо маринованих чи солених огірків, готуємо мариновані кабачки.

Рецепт маринованих кабачків

Інгредієнти:

Інгредієнти розраховані на пів кіло кабачків

  • сіль  -  пів чайної ложки, 
  • оливкова олія - 100 мл,
  • оцет - 3 ст. л,
  • мед - 2 чайні ложки, 
  • часник - 2-3 зубчики,
  • мелений чорний перець,
  • свіжа або суха зелень - кінза, базилік, естрагон, кріп, петрушка.
  • кетчуп чи паста за бажанням.

Маринуємо кабачки:

  • Кабачки миємо, у старих зрізаємо шкірку. Нарізаємо кабачки кружечками якнайтонше. 
  • Складаємо кружальця кабачків в миску, солимо та залишаємо на 30 хв.
  • Готуємо маринад  - часник пропустити через прес, змішати з оливковою олією, медом (якщо мед загус, розтоплюємо його на водяній бані), оцтом, перцем і дрібно порізаною зеленню. Можна додати ложку пасти чи кетчупу. Маринад перемішати.
  • З кабачків злити рідину, що утворилася, віджати. Залити маринадом, перемішати.
  • Поставити в холодильник на ніч. За цей час можна кілька разів перемішати. 

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