Щоб млинці не прилипали: секретний інгредієнт, яким користувалися ще наші бабусі

Якщо млинці прилипають до сковороди та рвуться, що потрібно зробити, розповідаємо в матеріалі ТСН.ua.

Причини, чому млинці прилипають до сковорід, не знімаються та рвуться

Серед причин може бути погана сковорлжа — найкраще смажити млинці на спеціальній млинцевій сковороді. Якщо такої немає — не біда, можна використовувати звичайну сковороду з товстим дном. Найкраще серед звичайних підійде чавунна. Нагрівати сковороду для смаження млинців потрібно до максимальної температури, це важливо.

Неправильно приготоване тісто — занадто густе чи рідке — також може погано зніматися зі сковороди. Оптимальна консистенція тіста для млинців повинна бути така, як у сметани. Важливо, щоб продукти, з яких готується тісто для млинців, були кімнатної температури.

Що робити, щоб тісто не прилипало до пательні

Якщо тісто приготовлено правильно, сковорода підходить для смаження, отже, причина того, що млинці прилипають ,не в кількості олії — не потрібно заливати рослинною олією всю сковороду, однаково це не допоможе.

Навіть за відсутності сковороди з антипригарним покриттям можна врятувати млинці від прилипання. Для цього потрібно знати один секрет, завдяки якому ще наші бабусі в селах справлялися з млинцями без навороченого начиння.

Для того, щоб тісто пропеклося ідеально, а млинці не прилипали до сковороди та водночас вийшли рум'яними, вони використовували звичайну сіль.

Сковороду перед смаженням млинців потрібно прожарити із сіллю. Тобто насипати до сковороди сіль, прогріти її, періодично помішуючи. Сіль висипати та протерти паперовою серветкою пательню, і все — можна смажити млинці. Не бійтесь — сіль не зіпсує смак страви, млинці вийдуть апетитними, не прилипнуть і не порвуться.

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