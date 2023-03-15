Щоб страва не стала отрутою: коли кидати лавровий лист в суп і скільки його можна там тримати

Лавровий лист — популярна пряність, яку часто додають в різні страви, особливо в супи. Дуже важливо знати, коли кидати лавровий лист в суп і скільки часу його там тримати, щоб їжа пізніше не зіпсувалася. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Чому в суп потрібно додавати лавровий лист

Лавровий лист часто додають саме в перші страви для покращення їхнього смаку. Ця пряність використовувалася ще нашими бабусями і мамами. Щоб отримати найкращий результат, досвідчені кулінари радять злегка пом'яти лавровий лист в руках, а вже після цього додавати його в суп. Так пряність буде краще виділяти масла, що допоможе збагатити смакові якості страви.

Коли класти лавровий лист в суп і скільки часу його там тримати

Краще додавати пряність за 5 хвилин до того, як страва буде повністю готовою. Якщо ви любите додавати лавровий лист не лише до супів, але й до інших страв, тоді краще додавати її за 10 хвилин до закінчення приготування. Не варто скорочувати цей час, тому що пряність не встигне "віддати" свій аромат.

Багато хто вирішує так і залишити лавровий лист в страві після її приготування. Але так робити не варто. Насправді, пряність краще прибирати відразу після того, як суп буде готовим. Інакше страва стане надто гіркою і може зіпсуватися. Вся справа тут в ефірних маслах, які відрізняються гіркуватим присмаком.

Коли лавровий лист краще не використовувати — можна отруїтися

Не всі знають, що в деяких випадках лавровий лист може бути небезпечним. Насправді ця пряність отруйна для вагітних, тому що інколи вона може спровокувати викидень. А ще варто бути обережним, якщо в вашому домі є домашні улюбленці (кішки чи собаки). Для них лавровий лист є справжньою отрутою. Не рекомендовано вживати пряність у великих дозах.

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