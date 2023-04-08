Щоб випічка була ідеальною: п'ять лайфгаків, що можна зробити з вершковим маслом

Вершкове масло можна ароматизувати, підсмажити, розм'якшити, а ще виконати інші трюки, щоб отримати ідеальну випічку. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Завдяки вершковому маслу випічка отримує приємний кремовий смак, особливу текстуру і насиченість. Воно прекрасно підходить для випікання, але існує ще кілька секретів, які допоможуть зробити випічку по-справжньому ідеальною.

"Підрум'янення" масла

Для соусів та підливи масло часто підсмажують на сковороді. Цю техніку можна також використовувати і для випічки.

Щоб масло трішки "підрум'янилося", потрібно просто розтопити його в каструлі з товстим дном на середньому вогні. Готуйте масло, поки воно не почне пінитися і набувати коричневого кольору, постійно помішуючи. На це, приблизно, йде 10 хвилин.

Щойно відчуєте легкий "горіховий" запах, потрібно знімати каструлю з вогню, тому що масло може згоріти. Далі охолодіть і додавайте в випічку.

Довге збивання масла

Якщо масло розм'якшене, хороший міксер зіб'є його за кілька хвилин. Але навіщо на цьому зупинятися? Якщо продовжити збивати далі, ви додасте в суміш більше повітря, тому торт чи печиво вийдуть пишними, легкими і повітряними.

Обов'язково час від часу зупиняйтеся, щоб зняти залишки масла зі стінок миски — все воно повинне збиватися рівномірно.

Приплюснення масла

Змішуючи шматочки охолодженого масла з борошном для пісочної основи пирога, потрібно перемішати ці два компоненти, а потім великим і вказімним пальцями затиснути кожен шматочок. Якщо пальцями робити це незручно, можна приплюснути масло з борошном долонями. Завдяки такій техніці у вас вийде особливо хрумка пісочна основа.

Натирання замороженого масла

В рецептах печива можна знайти такий пункт, коли потрібно нарізати охолоджене вершкове масло кубиками, а потім змішати його з борошном за допомогою ножа чи виделки. Тут дуже важливо працювати швидко, щоб масло не встигло підтанути.

Коли заморожене масло розтоплюється в теплій духовці, створюється саме та неповторна структура тіста.

Ви можете значно полегшити собі завдання, якщо натрете заморожене вершкове масло на тертушці прямо в борошняну суміш.

Ароматизування масла

Перш ніж замішувати в тісто вершкове масло, можна додати в нього трішки ароматизатора. Наприклад, бланшируйте листочки м'яти у маслі, потім охолодіть його і змішайте з маслом, яке ви використовуєте для випічки. Такий лайфгак особливо підходить для готування печива.

Читайте також: