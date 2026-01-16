Секрет пишних дерунів: який інгредієнт потрібно додати

Як приготувати деруни

Реклама

Приготування класичних дерунів не завжди вдається, адже замість бажаного поєднання хрусткої скоринки та ніжної середини можна отримати щільні й надто маслянисті коржики.

Основна причина невдач зазвичай ховається у структурі тіста — поєднання важкого картопляного соку з борошном створює липку та густу масу.

Проте існує особливий кулінарний прийом, здатний перетворити звичайні картопляні оладки на невагому страву, і полягає він у додаванні звичайних пекарських дріжджів.

Реклама

Як дріжджі змінюють деруни

Дріжджі у картопляних стравах виконують ту саму функцію, що і у випічці — запускають процес бродіння. Мікроорганізми взаємодіють із природними цукрами, що містяться в картоплі, і виділяють вуглекислий газ. Бульбашки цього газу рівномірно пронизують усю масу, створюючи всередині безліч мікроскопічних порожнин.

Саме завдяки цим порожнинам тісто втрачає свою важкість і клейкість, стаючи пористим та ніздрюватим. Внутрішня частина страви набуває надзвичайної ніжності, поки зовні формується ідеальна хрустка скоринка. Повітряна структура дозволяє дерунам пропікатися значно краще та рівномірніше, ніж при використанні традиційного рецепта.

Додавання дріжджів покращує не лише консистенцію, а й смак дерунів. Завдяки бродінню зникає специфічний присмак сирої картоплі, а аромат стає виразнішим. Внутрішня частина готової страви стає м’якою та пористою, що добре поєднується зі сметаною.

Дріжджі впливають і на процес приготування дерунів. Пориста структура дозволяє тісту пропікатися швидше, ніж зазвичай. На добре розігрітій сковороді такі деруни готуються за менший проміжок часу, оскільки наповнена повітрям маса потребує меншої теплової обробки всередині.

Реклама

Рецепт пишних дерунів на 3-4 порції

Інгредієнти

Картопля очищена — 500 г

Яйце куряче — 1 шт.

Сіль — 0,5 ч. л.

Сухі швидкодіючі дріжджі — 1 ч. л. (близько 3-4 г)

Борошно пшеничне — 3-4 ст. л. (близько 80 г)

Тепла вода або молоко — 50 мл

Рослинна олія — для смаження

Послідовність приготування

Картоплю необхідно натерти на дрібній тертці для отримання однорідної маси. За потреби зайвий сік можна злегка віджати, проте частина вологи має залишитися для активації дріжджів.

У теплій рідині, температура якої не перевищує сорока градусів, слід розчинити дріжджі, після чого з’єднати їх із картоплею, яйцем та сіллю.

У суміш поступово вводять просіяне борошно до моменту, поки тісто за консистенцією не нагадуватиме густу сметану. Надлишок борошна може зробити страву важкою, тому важливо дотримуватися вказаних пропорцій.

Готове тісто потрібно накрити та залишити в теплому місці на одну або півтори години для процесу бродіння. Маса має помітно піднятися та вкритися бульбашками.

Перед смаженням тісто слід акуратно перемішати та викладати ложкою на добре розігріту сковороду. Деруни готують на середньому вогні до появи золотистої скоринки з обох боків. Оскільки дріжджова структура дозволяє страві пропікатися швидше, час термічної обробки буде меншим, ніж зазвичай.

Для досягнення найкращого результату варто звернути увагу на кілька важливих нюансів приготування, які забезпечать ідеальну текстуру та смак страви.

Основою успіху є правильна температура рідини для розчинення дріжджів. Вона має бути помірно теплою, оскільки у холодній воді чи молоці дріжджі не активуються, а в занадто гарячій просто загинуть.

Не варто додавати занадто багато борошна, адже його надлишок перетворить повітряне тісто на важку масу. Достатньо мінімальної кількості, щоб інгредієнти лише злегка трималися купи, зберігаючи легкість майбутніх дерунів.

Не ігноруйте час вистоювання. Навіть якщо тісто зовні не сильно піднялося, процеси бродіння всередині йдуть і вони критично важливі для структури.

Реклама

Найкраще вживати таку страву одразу після смаження, поки зберігається хрускіт зовнішньої скоринки. Найкращим доповненням до повітряної картоплі стане густа охолоджена сметана, домашній сир або дрібно нарізана свіжа зелень.