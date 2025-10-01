ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
122
2 хв

Секрет від бабусі: хліб на сковороді ніжніший за печений у духовці — перевірено роками

Навіть якщо ви жодного разу не пекли хліб, у сковороді він вийде м’якшим і ніжнішим, ніж у духовці — метод, перевірений часом.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Як спекти хліб в сковорідці: рецепт

Як спекти хліб в сковорідці: рецепт / © unsplash.com

Звична випічка у духовці відбувається за високої температури, через що швидко утворюється хрустка, але доволі щільна скоринка. Усередині хліб зазвичай залишається м’яким, проте зовнішній шар часто виходить сухуватим. Сковорода ж працює зовсім інакше: тепло розподіляється м’яко й рівномірно, наче тісто повільно “дозріває” під ковпаком. Завдяки такому ефекту хліб підіймається поступово, зберігаючи ніжну структуру навіть після охолодження.

Ще одна перевага — повний контроль над процесом. Тут не потрібно хвилюватися, що верх підгорить, а середина залишиться сирою. Весь процес описали на сайті “Одна хвилина”.

Як приготувати хліб у сковороді

Вам знадобиться найпростіше дріжджове або бездріжджове тісто, сковорода з товстим дном і щільна кришка.

  1. Поставте сковороду на мінімальний вогонь і прогрійте її.

  2. Змастіть дно невеликою кількістю олії й викладіть тісто.

  3. Накрийте кришкою та залиште випікатися на 20–25 хвилин.

  4. Переверніть хліб і тримайте ще 15–20 хвилин до рівномірного пропікання.

Результат — золотава рум’яна кірочка й ніжна, волога середина без пересушування.

Кулінарні хитрощі

  • Накрийте кришку рушником — так волога не стікатиме назад, і хліб стане ще пишнішим.

  • Додайте у тісто насіння льону, кунжуту чи соняшника — сковорода допоможе їм рівномірно розкрити свій смак.

  • Для аромату можна використати дрібку розмарину чи кмину.

Випікаючи хліб у сковороді, ви економите газ та електроенергію, адже не потрібно довго розігрівати духовку. До того ж цей метод ідеально підійде для дачі чи виїзду на природу, де духовки під рукою може й не бути.

