Як спекти хліб в сковорідці: рецепт

Звична випічка у духовці відбувається за високої температури, через що швидко утворюється хрустка, але доволі щільна скоринка. Усередині хліб зазвичай залишається м’яким, проте зовнішній шар часто виходить сухуватим. Сковорода ж працює зовсім інакше: тепло розподіляється м’яко й рівномірно, наче тісто повільно “дозріває” під ковпаком. Завдяки такому ефекту хліб підіймається поступово, зберігаючи ніжну структуру навіть після охолодження.

Ще одна перевага — повний контроль над процесом. Тут не потрібно хвилюватися, що верх підгорить, а середина залишиться сирою. Весь процес описали на сайті “Одна хвилина”.

Як приготувати хліб у сковороді

Вам знадобиться найпростіше дріжджове або бездріжджове тісто, сковорода з товстим дном і щільна кришка.

Поставте сковороду на мінімальний вогонь і прогрійте її. Змастіть дно невеликою кількістю олії й викладіть тісто. Накрийте кришкою та залиште випікатися на 20–25 хвилин. Переверніть хліб і тримайте ще 15–20 хвилин до рівномірного пропікання.

Результат — золотава рум’яна кірочка й ніжна, волога середина без пересушування.

Кулінарні хитрощі

Накрийте кришку рушником — так волога не стікатиме назад, і хліб стане ще пишнішим.

Додайте у тісто насіння льону, кунжуту чи соняшника — сковорода допоможе їм рівномірно розкрити свій смак.

Для аромату можна використати дрібку розмарину чи кмину.

Випікаючи хліб у сковороді, ви економите газ та електроенергію, адже не потрібно довго розігрівати духовку. До того ж цей метод ідеально підійде для дачі чи виїзду на природу, де духовки під рукою може й не бути.