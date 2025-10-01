- Дата публікації
-
- Категорія
- Їжа
- Кількість переглядів
- 122
- Час на прочитання
- 2 хв
Секрет від бабусі: хліб на сковороді ніжніший за печений у духовці — перевірено роками
Навіть якщо ви жодного разу не пекли хліб, у сковороді він вийде м’якшим і ніжнішим, ніж у духовці — метод, перевірений часом.
Звична випічка у духовці відбувається за високої температури, через що швидко утворюється хрустка, але доволі щільна скоринка. Усередині хліб зазвичай залишається м’яким, проте зовнішній шар часто виходить сухуватим. Сковорода ж працює зовсім інакше: тепло розподіляється м’яко й рівномірно, наче тісто повільно “дозріває” під ковпаком. Завдяки такому ефекту хліб підіймається поступово, зберігаючи ніжну структуру навіть після охолодження.
Ще одна перевага — повний контроль над процесом. Тут не потрібно хвилюватися, що верх підгорить, а середина залишиться сирою. Весь процес описали на сайті “Одна хвилина”.
Як приготувати хліб у сковороді
Вам знадобиться найпростіше дріжджове або бездріжджове тісто, сковорода з товстим дном і щільна кришка.
Поставте сковороду на мінімальний вогонь і прогрійте її.
Змастіть дно невеликою кількістю олії й викладіть тісто.
Накрийте кришкою та залиште випікатися на 20–25 хвилин.
Переверніть хліб і тримайте ще 15–20 хвилин до рівномірного пропікання.
Результат — золотава рум’яна кірочка й ніжна, волога середина без пересушування.
Кулінарні хитрощі
Накрийте кришку рушником — так волога не стікатиме назад, і хліб стане ще пишнішим.
Додайте у тісто насіння льону, кунжуту чи соняшника — сковорода допоможе їм рівномірно розкрити свій смак.
Для аромату можна використати дрібку розмарину чи кмину.
Випікаючи хліб у сковороді, ви економите газ та електроенергію, адже не потрібно довго розігрівати духовку. До того ж цей метод ідеально підійде для дачі чи виїзду на природу, де духовки під рукою може й не бути.