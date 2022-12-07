Секрети приготування котлет, які тануть у роті

Якщо ви хочете дізнатися, як приготувати соковиті котлети, скористайтеся порадами від ТСН.ua.

Існує кілька секретів, як робити котлети, що будуть по-справжньому танути у роті.

Щоб покращити смак котлети, варто додати у фарш подрібнену цибулю, спеції та сіль, а потім залишити його в холодильнику на 5-6 годин. М'ясо трішки промаринується і буде намагато смачнішим.

Навесні, восени або взимку білий хліб краще замочувати у молоці, а ось влітку у воді. Так фарш ніколи не прокисне після додавання до нього цього складника.

Яйця краще додавати не у фарш, а у намочений хліб. Так котлети не будуть розвалюватися під час смаження.

Не варто перемелювати цибулю через м'ясорубку, краще замість цього дрібно її наріжте. Так у котлет залишиться приємний присмак цибулі.

Щоб перемолоти м'ясо на фарш, краще використовувати не мілку сітку м'ясорубки, а середню або навіть велику. Так смак м'яса відчуватиметься краще.

Коли формуєте котлетки, кожного разу змащуйте руки олією. Тоді фарш не буде приставати до них і до дощечки, куди ви викладаєте готові котлети.

Спробуйте панірувати страву не лише у сухарях або пшеничному борошні. Щоб отримати приємну хрустку скоринку, можете використовувати мелену кукурудзяну крупу чи кукурудзяне борошно.