Серйозно підірве здоров'я: чому не можна пити каву з молоком

Кава — напій, який став невід'ємною частиною життя багатьох людей. Однак не всі знають, як кава з молоком впливає на організм. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Яка кава корисніша: з молоком чи без

Існує велика кількість різноманітних напоїв на основі кави. Одні люди більше полюбляють еспресо, другі обов'язково додають в напій цукор, а інші не можуть уявити його без молока.

Якщо говорити про те, яка кава корисніша для здоров'я, то краще обирати саме напій з додаванням молока. По-перше, молоко є поживним продуктом, який відрізняється корисним впливом на організм. По-друге, молоко здатне частково нейтралізувати дію кофеїну, а це безсумнівний плюс для тих любителів кави, які страждають через високий артеріальний тиск чи проблеми із шлунково-кишковим трактом.

Тобто, якщо ви хочете зменшити кількість кофеїну в напої, додавати каву обов'язково. Однак не все так однозначно, адже кава з молоком може впливати на організм і негативно.

Чому не можна пити каву з молоком: думка лікарів

Як запевняють дієтологи: якщо ви хочете схуднути, про каву з молоком краще забути. Крім калорійності самого молока, в такий напій частіше додають цукор. А ще саме каву з молоком переважно випивають разом з солодким десертом. Тому вона перетворюється на досить ситний перекус, який містить велику кількість важких вуглеводів. Тому цей напій вважають досить калорійним.

Саме в цьому і криється основна небезпека. Людина підсвідомо сприймає каву як звичайний напій, не враховуючи калорійність вершків (молока) цукру чи сиропу. Все це перетворює звичний сніданок на справжню енергетичну бомбу.

Говорячи про те, скільки калорій в каві з молоком, варто зазначити, що середня порція латте містить від 180 кКал до 250 кКал. Тут все залежить від жирності молока та кількості цукру. Якщо порівнювати зі 100 грамами торта, то вони становлять 300 кКал. Тобто по калорійності велике горнятко латте нічим не відрізняється від шматка торта.

Однак, кава з молоком шкідлива не лише через свою високу калорійність.

Як кава з молоком впливає на організм

У багатьох сформувалася думка, що кава з молоком негативно впливає на роботу нирок та шлунка в цілому. Також вона може стати причиною появи запалень на обличчі. Доля істини, за словами лікарів, тут є. Однак варто звернути увагу на один важливий нюанс — потрібно знати міру. Якщо пити каву з молоком в розумних кількостях, вона не буде шкодити ні ниркам, ні кишківнику.

Тим, у кого є проблеми з печінкою, також варто відмовитися від цього напою. Справа в тому, що в каві з молоком міститься велика кількість молочних жирів і цукру. Враховуючи той факт, що знежирене молоко практично неможливо збити в пішну пінку, дієтичного латте не існує в природі.

У людей з проблемами травної системи не повинно бути в раціоні жирних молочних продуктів (зокрема, молока і вершків). Кава сама по собі заборонений напій для тих, хто страждає на гастрит, виразку, холіцестит, гастродеоденіт, підвищену кислотність тощо.

Як приготувати каву, яка не буде шкодити здоров'ю

Якщо говорити про те, як пити каву, щоб не зашкодити здоров'ю, то тут все доволі просто. Каву з молоком краще пити вдома, а не в кафе. По-перше, вдома ви можете використовувати якісні вершки, а не звичайне молоко. По-друге, ви завжди можете додати знежирений продукт.

І хоча стійкої пінки в останньому випадку ви не отримаєте, однак жирність напою досить сильно впаде. А ще вдома можна втриматися від спокусливого десерту, які часто пропонують в кафе.

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