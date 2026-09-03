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- Їжа
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Що покласти до картоплі, щоб вона не проростала: простий осінній лайфхак
Щоб картопля не проростала і довше залишалася свіжою, важливі прохолода, вентиляція та контроль вологості. Є також кілька простих способів, які можуть допомогти зберегти врожай до весни.
Після збору врожаю картоплю важливо правильно підготувати до зберігання. Восени та взимку бульби можуть втрачати вологу, в’янути, гнити або передчасно проростати.
Блогерка та авторка YouTube-каналу «Городниця з Одеси» Лариса розповіла, які умови допоможуть довше зберегти картоплю.
Де краще зберігати картоплю
Насамперед картоплі потрібне прохолодне приміщення з вентиляцією та без надлишкової вологи. Для зберігання можуть підійти льох, комора, засклений балкон, лоджія або прохолодний коридор.
«Що вища температура в приміщенні, то швидше протікають біологічні процеси у картоплі», — пояснила Лариса.
Для врожаю краще використовувати ящики, через які вільно циркулює повітря. Бульби не варто насипати надто товстим шаром, а між ємностями потрібно залишати простір.
За словами городниці, завдяки постійному провітрюванню волога, яку виділяє картопля, швидше висихає, а ризик розвитку гнилі зменшується.
Навіщо класти до картоплі буряк
Лариса також радить зберігати разом із картоплею буряк. За її словами, він здатен забирати частину зайвої вологи.
«Річ у тім, що картопля під час зимівлі виділяє вологу, а є коренеплід, якому ця волога якраз життєво необхідна, — це звичайний буряк», — пояснила блогерка.
Буряк можна розкладати безпосередньо в ящиках із картоплею. Водночас перед зберіганням усі овочі потрібно уважно оглянути та прибрати пошкоджені.
Подібним способом можна використовувати й моркву. Однак навіть невелика пляма гнилі на одному з овочів може згодом поширитися на інші.
Що робити, щоб картопля не проростала
Ще один спосіб, який радить городниця, — покласти до ящика кілька каштанів або жолудів.
«Додайте на ящик картоплі 5–10 штук каштанів або жолудів, просто розкидайте їх між картоплинами. Вони виділяють речовини, які уповільнюють проростання картоплі, а також додатково знезаражують та забирають вологу», — зазначила Лариса.
Таким чином, головними умовами тривалого зберігання картоплі залишаються прохолода, вентиляція, контроль вологості та регулярна перевірка бульб на ознаки псування.
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