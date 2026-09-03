Що покласти до картоплі, щоб вона не проростала: простий осінній лайфхак

Картопля / © unsplash.com

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Після збору врожаю картоплю важливо правильно підготувати до зберігання. Восени та взимку бульби можуть втрачати вологу, в’янути, гнити або передчасно проростати.

Блогерка та авторка YouTube-каналу «Городниця з Одеси» Лариса розповіла, які умови допоможуть довше зберегти картоплю.

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Де краще зберігати картоплю

Насамперед картоплі потрібне прохолодне приміщення з вентиляцією та без надлишкової вологи. Для зберігання можуть підійти льох, комора, засклений балкон, лоджія або прохолодний коридор.

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«Що вища температура в приміщенні, то швидше протікають біологічні процеси у картоплі», — пояснила Лариса.

Для врожаю краще використовувати ящики, через які вільно циркулює повітря. Бульби не варто насипати надто товстим шаром, а між ємностями потрібно залишати простір.

За словами городниці, завдяки постійному провітрюванню волога, яку виділяє картопля, швидше висихає, а ризик розвитку гнилі зменшується.

Навіщо класти до картоплі буряк

Лариса також радить зберігати разом із картоплею буряк. За її словами, він здатен забирати частину зайвої вологи.

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«Річ у тім, що картопля під час зимівлі виділяє вологу, а є коренеплід, якому ця волога якраз життєво необхідна, — це звичайний буряк», — пояснила блогерка.

Буряк можна розкладати безпосередньо в ящиках із картоплею. Водночас перед зберіганням усі овочі потрібно уважно оглянути та прибрати пошкоджені.

Подібним способом можна використовувати й моркву. Однак навіть невелика пляма гнилі на одному з овочів може згодом поширитися на інші.

Що робити, щоб картопля не проростала

Ще один спосіб, який радить городниця, — покласти до ящика кілька каштанів або жолудів.

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«Додайте на ящик картоплі 5–10 штук каштанів або жолудів, просто розкидайте їх між картоплинами. Вони виділяють речовини, які уповільнюють проростання картоплі, а також додатково знезаражують та забирають вологу», — зазначила Лариса.

Таким чином, головними умовами тривалого зберігання картоплі залишаються прохолода, вентиляція, контроль вологості та регулярна перевірка бульб на ознаки псування.

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