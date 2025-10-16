Що в деруни не потрібно класти, а що потрібно додати під час приготування обов’язково

Як приготувати деруни

Кожен, хто хоч раз готував деруни, знає як це буває — картопляна маса розповзається на сковорідці, або млинці, виходять надто жирними. Досвідчені господині стверджують, секрет ідеальних, хрустких і рум’яних дерунів криється не в додаванні борошна, манки чи крохмалю, а у двох простих хитрощах з основними інгредієнтами.

Позбавтеся зайвої рідини

Щоб деруни вийшли ідеальними, почніть із картоплі. Натріть її на дрібній терці, щоб маса була максимально однорідною. Але найважливіше — позбавтеся зайвої рідини! Ця волога — головний ворог хрусткої скоринки.

Натерту картоплю обов’язково відіжміть — скористайтеся марлею або просто добре притисніть масу в ситі. Картопля повинна стати майже сухою, немов мокра тирса.

Обов’язково додайте цибулю — зв’язуючий інгредієнт

Забудьте про борошно чи крохмаль; насправді, головний «клей» для картоплі — це ріпчаста цибуля. Саме вона гарантує цілісність та естетику страви. Справа в тому, що цибуля містить пектин, який є натуральним і дуже ефективним загусником. Саме цей компонент не дає натертій картопляній масі розповзатися на гарячій сковорідці, забезпечуючи надійне скріплення всіх частинок, немов невидимий клей.

Крім того, сік цибулі містить потужні антиоксиданти, які блокують процес окислення картоплі, дозволяючи масі надовго зберегти свій апетитний світлий колір.

Ба більше, цибуля значно покращує смакові та текстурні якості. У ній містяться натуральні цукри, які під час контакту з розігрітою олією швидко карамелізуються. Цей процес надає дерунам той самий бажаний золотистий відтінок і забезпечує апетитну, хрустку скоринку.

Щоб досягти максимального ефекту, найкраще перетворити цибулю на однорідну кашку (скажімо, за допомогою блендера) і додати її до картоплі разом зі спеціями. Для кілограма картоплі цілком достатньо 1 великої або 2 середніх цибулин.

Що додати для ніжності дерунів

Щоб деруни не пересихали і мали ніжний смак, додайте 2 столові ложки сметани. Сметана робить масу більш пластичною і гарантує, що ваші млинці залишаться соковитими всередині, поки скоринка стає хрусткою. Після цього все ретельно перемішуємо.

Як посмажити деруни

Навіть ідеальна маса потребує правильного смаження. Розігрійте олію на сковорідці. Викладайте картопляну масу ложкою і обов’язково притискайте, щоб сформувати плаский млинець.

Головне правило, смажте деруни по 3–4 хвилини з кожного боку. Не поспішайте перевертати! Ви маєте дати дерунам час «схопитися» і утворити первинну скоринку. Тільки тоді вони не розпадуться.

Знімайте готові млинці на паперовий рушник, щоб позбутися зайвого жиру, і подавайте їх теплими: з класичною сметаною або легким йогуртовим соусом із зеленню та часником.