Категорія
Їжа
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Шкарлупа сама «відстрибне» від яйця: як почистити його за 5 секунд

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
898
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Шкарлупа сама «відстрибне» від яйця: як почистити його за 5 секунд

Як швидко почистити варене яйце

Що робити, щоб ваоені яйця легко чистились, шкарлупа знімалася читайте в матеріалі ТСН.ua

Чищення варених яєць — заняття не з приємних. Адже шкаралупа часто просто намертво прилипає до білка, і, щоб акуратно прибрати її, доводиться витратити багато часу.

Однак професійні кулінари не мають такої проблеми. А все тому, що вони знають лайфгак, який допоможе впоратися з цим завданням швидко і легко.

Для цього потрібно використати два простих продукти, які  є на кухні у кожної господині.

Щоб варене яйце легко почистилось, коли ми його варимо потрібно додати в каструлю трохи солі.

А якщо додамо під час варіння яєць оцту, це  дозволить запобігти витіканню білка у випадку, якщо під час варіння яйце трісне. Тому що оцет — це кислота, і вона скріплює білок, завдяки чому він не буде витікати. 

Спеціалісти радять починати чистити яйця з тупого кінця. Там збирається повітря, і шкаралупі легше "відходити" від білка.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
898
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація