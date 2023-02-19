Шкарлупа сама «відстрибне» від яйця: як почистити його за 5 секунд

Що робити, щоб ваоені яйця легко чистились, шкарлупа знімалася читайте в матеріалі ТСН.ua
Чищення варених яєць — заняття не з приємних. Адже шкаралупа часто просто намертво прилипає до білка, і, щоб акуратно прибрати її, доводиться витратити багато часу.
Однак професійні кулінари не мають такої проблеми. А все тому, що вони знають лайфгак, який допоможе впоратися з цим завданням швидко і легко.
Для цього потрібно використати два простих продукти, які є на кухні у кожної господині.
Щоб варене яйце легко почистилось, коли ми його варимо потрібно додати в каструлю трохи солі.
А якщо додамо під час варіння яєць оцту, це дозволить запобігти витіканню білка у випадку, якщо під час варіння яйце трісне. Тому що оцет — це кислота, і вона скріплює білок, завдяки чому він не буде витікати.
Спеціалісти радять починати чистити яйця з тупого кінця. Там збирається повітря, і шкаралупі легше "відходити" від білка.
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