Схудла на 61 кг за один рік: письменниця поділилася своїми секретами

Впродовж більшої частини свого життя Енді Мітчелл боролася із зайвою вагою. Письменниця та авторка популярних статей змогла схуднути на 61 кг за 13 місяців. Що вона робила? Читайте в матеріалі ТСН.ua, як правильно худнути і з чого почати.

Історію Енді Мітчелл розповіло видання The Times of India.

Ще рік тому 38-річна жінка важила 121 кг. Вагу набирала через постійне заїдання стресу і поганого настрою шкідливою їжею. Одного дня Енді зрозуміла, що так тривати не може, тому що їй стає все важче рухатися і не подобається власне відображення у дзеркалі. Тому вона звернулася до фахівця, який допоміг їй розібратися, чому вона переїдає щоразу, коли її настрій погіршується.

Перше, що вона зробила після психотерапії, це відмовилася від газованих напоїв та замінила їх сезонними фруктами і овочами. Також Енді додала до свого щоденного раціону салати. А замість печива та шоколадних батончиків почала вживати сухофрукти та горіхи. За словами жінки, саме правильна дієта відіграла вирішальну роль у втраті зайвої ваги.

Коли вага почала поступово знижуватися, Енді вирішила записувати до спеціального зошита все, що вона з'їла впродовж дня. Переглядаючи свій раціон, вона змогла уникати нездорових продуктів в майбутньому.

Також жінка додала фізичні навантаження. Почала з ходьби, а згодом записалася до спортзалу, щоб бігати на біговій доріжці. Тепер Енді займається спортом п'ять разів на тиждень. В результаті старань, жінка змогла зменшити свою вагу на 61 кг за 13 місяців і підтримувати її на цій позначці.

Що робити, аби схуднути? Її порада така: почніть вживати цільнозернові продукти, овочі і фрукти. Відмовтесь від порожніх калорій та замініть їх корисною і поживною їжею.