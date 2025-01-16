Наймовірніше, вони присутні в вашому раціоні: продукти, від яких з'являються зайві кілограми

Часто можна почути, що у справі схуднення чи підтримання ваги головне — кількість калорій, а не самі продукти. Але важливо також звертати увагу на те, звідки саме надходять поживні речовини. Адже є продукти, які змушують нас їсти більше і набирати вагу.

Хоча калорійність продукту дійсно визначає, скільки ваги ви зможете скинути або набрати, щоб без додаткових підрахунків підтримувати енергетичний баланс, важливо звертати увагу на те, що саме ви їсте.

Наочно це продемонстрували під час дослідження 2019 року, яке було опубліковане в науковому журналі Cell Metabolism.

Вченими було складено два варіанти дієти, які були повністю однакові за кількістю калорій, жирів, цукру, макронутрієнтів та клітковини. Проте в одній дієті були лише цілісні продукти (риба, м'ясо, свіжі чи приготовлені на пару овочі, яйця, горіхи, сухофрукти, цілісні фрукти), а в іншій — супероброблена їжа (консервоване м'ясо, овочі, фрукти, готові сніданки, сосиски, бекон, випічка, лимонад і клітковина, яку додавали до різних страв). Потім набрали 20 добровольців, які протягом двох тижнів споживали запропоновані продукти.

Чому оброблена їжа змушує переїдати, через що набирається зайва вага

Можна подумати, що люди їдять більше обробленої їжі через те, що вона смачніша або ситніша. Але виявилося, що це не так. Опитування показало, що рівень задоволення від їжі був однаковий в обох групах добровольців. У рівні ситості та голоді не було жодної різниці також.

Тобто люди більше їли зовсім не тому, що оброблена їжа смакує краще. Вчені перевірили відмінності за іншими показниками і знайшли інші причини того, що вага зростає.

Насамперед оброблена їжа з'їдається швидше, що впливає на її кількість. Під час експерименту з'ясували, що оброблені продукти м'якші за цілісні, тому їх з'їдають швидше (приблизно на 7,4 г на хвилину). Як результат, скорочується час приймання їжі.

Якщо, наприклад, порівняти яблуко і круасан. Перше значно важче пережовувати, навіть якщо у вас цілком здорові зуби.

Швидкість споживання безпосередньо пов'язана з розміром порції. Есперимент також показав, якщо розтягнути процес приймання їжі, то можна зменшити добову кількість калорій на 10-13%.

Інакше кажучи, проковтнувши обід за 10 хвилин, людина просто не відчуває ситості і продовжує їсти.

Також потреба білка змушує людей з'їдати більше. Існує теорія білкового важеля, згідно з якою люди прагнуть споживати певну кількість білка на день, не враховуючи вуглеводи й жири. Тобто якщо є морозиво, то щоб отримати добову норму протеїну, потрібно з'їсти ціле відерце. А ось якщо пообідати курячою грудинкою, то вже вистачить 100-150 г, і більше не захочеться.

В дослідженні з двома варіантами дієти було виявлено, що група, яка вживала оброблені продукти, отримувала надлишок калорій через більшу кількість вуглеводів і жирів. А ось споживання білків в обох групах було майже однаковим. Вченими було припущено, що людині потрібно з'їдати більше, щоб наздогнати норму. Тому що в обробленій їжі менше білка.

Коли вживаєте нерозчинну клітковину, на її травлення потрібно більше енергії. В обробленій їжі менше клітковини, ніж у цілісній, тому її часто доповнюють добавками з розчинними харчовими волокнами. Це зменшує кількість нерозчинної клітковини, яку людина споживає. Остання досить довго перетравлюється, забезпечуючи організм енергією, що забирає близько 7,2 Ккал у страви. Розчинна ж клітковина такого ефекту не дає.

Як скоротити кількість обробленої їжі в раціоні

Вчені стверджують, що неможливо повністю відмовитися від обробленої їжі, адже вона дешево коштує і значно скорочує час, потрібний на приготування. Але варто спробувати хоча б скоротити її кількість, щоб схуднути або утримувати вагу.

Методи, які допоможуть:

Завжди беріть контейнер з їжею на роботу і плануйте перекушування. Якщо у вас буде повноцінний обід і, наприклад, сухофрукти чи горіхи, значно зменшиться ризик з'їсти надто багато печива чи купити батончик в автоматі. Краще одразу планувати меню на тиждень і купувати всі потрібні для цього інгредієнти, особливо якщо у вас напружений графік. Каші, які розфасовані до пакетів, простіше варити, але вони залишаються цілісними. Їжте більше зелені, овочів, фруктів. Якщо у вас є велика морозильна камера, їх краще заморожувати на зиму. Ходіть до кафе швидкого харчування рідше. Якщо ви полюбляєте картоплю фрі, бургери чи нагетси, краще один раз на тиждень сходити до кафе, а в інші дні готувати вдома корисні продукти.

Якщо ж вам до вподоби виключно оброблена їжа, спробуйте розтягнути її пережовування. Коли ви будете з'їдати обід хоча б за 20 хвилин, то припините переїдати.

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