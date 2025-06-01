Сік, нектар і фруктовий напій: різниця / © Pexels

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Про різницю розповіла у своєму Telegram-каналі експертка з харчування Наталя Мазурик.

Фруктовий сік

До складу такого напою входить лише 100% сік (апельсиновий, яблучний, виноградний тощо) або не менше 85% натуральної речовини, якщо напій виготовляється в промислових масштабах. Виробляється продукт шляхом вилучення чи віджимання рідини з овочів або фруктів. Ароматизаторів чи добавок у складі соку ви не знайдете. Зате напій багатий корисними для організму речовинами, зокрема мікроелементами та вітамінами.

Найбільш поживними вважаються овочеві фреші. В них часто містяться магній, залізо, кальцій, бета-каротин, клітковина. Але до таких соків для покращення смаку можуть додавати мед, лимонну кислоту, трави, цукор, сіль чи інші спеції.

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Свіжі соки з вмістом фруктових частинок вважаються найціннішими. Дуже важливо, щоб у фреші не було барвників, консервантів та ароматизаторів. Соки, які ми бачимо на полицях магазинів, не повинні містити цугру понад 15 г на 1 літр рідини. Часто виробники додають до продуктів додаткові мінерали й вітаміни.

Нектар

Фруктова частина в такому напої становить близько 65%. Також виробники додають до складу регулятори кислотності (наприклад, лимонну кислоту), цукровий сироп для покращення смаку, натуральні ароматизатори (залежно від того, з яких фруктів чи овочів виготовлений нектар). Фруктовий сік розбавляється водою. Якщо на упаковці зазначено "Без цукру", значить, виробник використовує підсолоджувачі.

Сік деяких фруктів не вживають у чистому вигляді, тому що він виходить надто густим (персики, абрикоси, груші) або має підвищену кислотність (вишні). Тому фреші розбавляють водою, цукром та іншими добавками. Кількість соку в нектарі залежить від типу фруктів, але вона має бути не меншою від норм, які прийняті у харчовій промисловості:

малина, ожина, абрикоси, полуниця — 40%;

груші, яблука, апельсини, персики, ананаси — 50-65%;

слива, аґрус, журавлина — 30%;

вишня — 35%;

банани, гранати, манго тощо — не менше 25%.

Пропорції впливають на смак і колір нектару.

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Фруктовий (соковий) напій

Фруктова або овочева частина в цьому продукті становить 25-30%. Решта — вода, натуральні ароматизатори, цукор і підсолоджувачі, натуральні барвники, регулятор кислотності (лимонна кислота). Звичайно, такі компоненти зменшують користь питного продукту, а ще разом із ними до організму надходить велика кількість порожніх калорій.

Фруктовий напій часто має набагато нижчу ціну, тому доволі популярний серед споживачів. Найчастіше купують апельсинові, мультивітамінні, яблучні напої, які фасуються у петпляшки, скляні пляшки або картонні упаковки.

У фруктовому напої міститься найменше мінаралів та вітамінів. Тому його можна пити хіба що для того, аби втамувати спрагу.

Що краще пити для здоров'я: сік чи нектар

Насамперед варто зазначити, що нектар і сік — різні напої, які по-різному задовільняють потреби організму в мікроелементах і вітамінах. Звичайно, найкориснішим вважається непастеризований фруктовий сік (фреш). Він і спрагу втамує, і забезпечить організм всім необхідним для здоров'я.

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В напоях, які не піддавалися термічному обробленню, зберігаються практично всі речовини натуральних фруктів та овочів. Там також немає підсолоджувачів, води, ароматизаторів і консервантів. Тому до організму не потрапить зайвий цукор.

Але і користь нектару не варто недооцінювати.

А ось пастеризований магазинний сік жодної користі для організму не має. До його складу часто входить велика кількість цукру, барвників, підсолоджувачів, консервантів, які є шкідливими. Якщо вам потрібно втамувати спрагу, краще вибирати звичайну воду.

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