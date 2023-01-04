Сир чи сирний продукт: прості поради, які допоможуть відрізнити

На прилавках магазинів можна зустріти велику кількість різноманітних сирів та сирних виробів. Це не одне і те саме. І різниця не лише в ціні. ТСН.ua розповідає, як відрізнити сир і сирний продукт.

Зрозуміти, що перед вами справжній сир, а не підробка, не так вже й важко. Головне, знати кілька важливих критеріїв.

Справжній сир — з чого його виготовляють

Сири виготовляють з молока овець, корів, кіз тощо. Різні види сиру відрізняються ще й способом оброблення, використаними додаваннями (цвіль, бактерії, ферменти).

Консистенція і смак сиру залежать від того, яке саме молоко використовується, скільки часу витримується продукт, в якому регіоні його виготовляють. Але основними інгредієнтами будь-якого сиру є:

сіль;

молоко;

бактерії;

сичужний фермент.

Справжній сир користий для здоров'я, адже є чудовим джерелом білків, здорових жирів та вітамінів групи В. Також до його складу входять різноманітні мінерали, а саме цинк, фосфор, магній, калій, кальцій, селеній.

А ось сирний продукт виготовляється з дешевих компонентів, які ще й часто неякісні. Тому його користь для організму сумнівна.

Як відрізнити сир і сирний продукт: все досить просто

Деякі сорти справжнього сиру коштують дуже дорого. Все тому, що на виготовлення 100 г такого продукту потрібно близько 10 літрів якісного молока. Тому, якщо ви хочете відрізнити сир і сирний продукт, варто запам'ятати кілька правил:

звертайте увагу на цінник — сирний продукт завжди в рази дешевше справжнього сиру;

— сирний продукт завжди в рази дешевше справжнього сиру; уважно прочитайте етикетку — написи часто "говорять", що саме перед вами;

— написи часто "говорять", що саме перед вами; вивчайте складники — як визначити якість сиру? Подивитися на перелік інгредієнтів, він повинен бути невеликим. А ось в сирних продуктах часто можна знайти різноманітні небажані додавання: консерванти, емульгатори, рослинні олії, цукор тощо.

Також варто перевірити інгредієнти на наявність замінників молочного жиру. Такі виробники використовують лише в сирних продуктах.