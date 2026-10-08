Скандинавська дієта подовжує життя: ці недорогі продукти варто додати до раціону

Скандинавська дієта для довголіття / © Unsplash

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Скандинавська дієта, сформована на основі традиційного раціону жителів Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії та Швеції, може подовжувати життя не гірше за знамениту середземноморську. Обидві концепції мають чимало спільного, проте північний варіант орієнтується на холодніший клімат і складається з рослинної їжі, коренеплодів і жирної риби.

Які продукти входять до скандинавської дієти і чим вона корисна? Про це розповіли в Science Alert.

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Що таке скандинавська дієта і як вона подовжує життя

Замість оливкової олії у скандинавській дієті використовують ріпакову, пшеницю та рис замінюють вівсом і житом, а замість цитрусових і бананів віддають перевагу місцевим яблукам і грушам. З такими доволі простими продуктами легко подовжити собі тривалість життя.

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Нещодавнє масштабне дослідження данських науковців, опубліковане в The American Journal of Clinical Nutrition, підтвердило потенціал цієї системи харчування для довголіття. Науковці спиралися на дані понад 64 тисяч дорослих і літніх шведів. Їм удалося змоделювати довготривалий експеримент. Його результати показали, що суворе дотримання здорової скандинавської дієти протягом 24 років може суттєво знизити ризик смерті від будь-яких причин.

Ці висновки узгоджуються із систематичним оглядом 2025 року, який зафіксував нижчі показники загальної, онкологічної та серцево-судинної смертності серед прихильників нордичного раціону. Частково вони перегукуються і з клінічним випробуванням серед шведів із переддіабетом та діабетом 2 типу.

У межах того експерименту учасники змінили білий хліб і макарони на каші та житній хліб, замість вершкового масла взяли канолову олію, а також додали до раціону капусту, ягоди, яблука й лосось. Досягнуті результати перевершили офіційні рекомендації 2012 року щодо зниження рівня ваги, цукру, ліпідів та жиру в печінці.

«Здорова скандинавська дієта дала найкращі результати в учасників дослідження з діабетом; понад 20% жиру в їхній печінці зникло, а контроль рівня цукру в крові покращився протягом одного року», — каже провідний автор дослідження Ульф Різерус з Уппсальського університету.

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На відміну від добре вивченої середземноморської дієти, тривалі спостереження за впливом північного раціону лише набирають обертів.

Дослідники порівняли стандартні рекомендації з традиційним меню та виявили: порівняно зі звичайними порадами щодо здорового способу життя, нордична дієта знижує ризик загальної смертності на 4% за 24 роки, а порівняно з відсутністю будь-яких обмежень у харчуванні — на 6%.

Серед тих, для кого така зміна раціону виявилася найбільш відчутною, переважали жінки, а також люди віком від 65 років із діабетом чи гіпертонією.

Натомість серед фізично активних людей, які вживали мінімум алкоголю, ця різниця була менш помітною.

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Провідний автор нового дослідження Майкл Фріден з Орхуського університету переконаний у реальній користі традиційної північної їжі, багатої на клітковину, ненасичені жири та ягоди.

Які продукти входять до скандинавської дієти

Основу скандинавської дієти становлять локальні продукти. Серед них цілозернові крупи та злаки — овес, жито, ячмінь, а також житній хліб із висівками чи цільного зерна та каші.

Також жителі нордичних країн їдять усі види капусти — білокачанну, брюссельську, кале, а ще брукву, ріпу, буряки, моркву та картоплю.

З сезонних фруктів та ягід переважають яблука, груші, а також чорниця, брусниця, журавлина, полуниця, ожина, морошка.

Основою в раціоні є жирна риба та морепродукти: лосось, оселедець, скумбрія, тріска, форель, сардини та локальні морепродукти.

Джерелами жирів є ріпакова олія, насіння льону та соняшнику, лісові горіхи. Також до скандинавської дієти входять квасоля, горох та сочевиця, лісові гриби, трав’яні спеції, запечені чи свіжі польові трави.

Серед молочних продуктів жителі скандинавських країн віддають перевагу кисляку та скиру — це такий місцевий йогурт.

Продукти, які можуть допомогти жити довше

Регулярне вживання продуктів, багатих на флавоноїди — природні антиоксиданти з протизапальними властивостями — сприяє довшому життю та знижує ризик серцево-судинних хвороб, діабету 2 типу та окремих видів раку.

До цього списку науковці віднесли чорний і зелений чай, яблука, виноград, темний шоколад, апельсини, полуницю, чорницю, грейпфрут, мигдаль, фісташки, волоські горіхи, соєві боби та листові зелені овочі — капусту кале, руколу, мангольд.

Кожен із цих продуктів має свої особливості та позитивно впливає на організм. Зокрема, чай, ягоди, горіхи та зелень захищають клітини, підтримують роботу мозку й обмін речовин, а соя та горіхи є важливими складниками раціону довгожителів «блакитних зон». Водночас споживання темного шоколаду радять обмежувати через калорійність, а перед регулярним вживанням грейпфрута — радитися з лікарем людям, які приймають ліки, оскільки він може з ними взаємодіяти.

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