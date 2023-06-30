Скільки і як правильно зберігати сирі яйця: дієтичні, столові, миті і немиті

Це може здатися дивним, але існує з десяток різних думок про те, як довго можна зберігати сирі курячі яйця. Пов'язано це з різними способами зберігання. Адже хтось кладе їх відразу в холодильник, а інші використовують народні методи. Як можна зберігати курячі яйця?

Як довго можна зберігати курячі яйця: дієтичні та столові

Якщо говорити про стандарти зберігання сирих яєць в магазинах, тут все залежить від сорту продукту:

столові яйця за температури від 0 до 25 градусів можуть зберігатися до 25 днів;

за тієї ж температури дієтичні яйця можуть зберігатися всього лише 7 днів;

сирі яйця за температури від -2 до 0 градусів зберігаються до 90 днів.

Однак, варто зазначити, що останній пункт можна виконати лише за наявності спеціальних промислових холодильників, які витримують не лише задану температуру, але й інші параметри, зокрема вологість.

В домашніх умовах, в холодильнику яйця рекомендовано зберігати не більше 25 днів.

Що ж таке дієтичне яйце і столове? Як їх розрізнити? Дієтичними називають яйця, термін зберігання яких не перевищує 7 днів. Після цього вони втрачають свої корисні властивості, а смакові якості продукту значно погіршуються. Столові яйця можуть зберігатися до 25 днів. Але важливо зрозуміти, що це одні і ті самі яйця, знесені тією ж куркою. Різниця лише в термінах зберігання. Виробник, як правило, гарантує в цьому разі максимальну якість продукту.

Як розрізнити дієтичні та столові яйця? Напевно, ви не раз бачили на цінниках маркування типу С1 або Д3. Так ось, літера і вказує на сорт яєць, тоді як цифра означає їх розмір.

Не варто викидати дієтичні яйця на восьмий день зберігання. Вони не псуються, а лише переходять до категорії столових. Просто їхні корисні властивості, які були заявленні виробником, більше не будуть працювати.

Скільки часу можна зберігати миті курячі яйця

Іноді, щоб надати продукту привабливого вигляду, курячі яйця миють. В такому разі термін придатності зменшується до 12 днів. Пояснюється це наявністю на шкаралупі яйця тонкої плівки, що перешкоджає попаданню повітря та мікроорганізмім всередину. Коли яйце миють, ця плівка руйнується. Тобто, якщо ви все ж хочете помити яйце, краще зробити це безпосередньо перед вживанням.

Чи можна зберігати сирі курячі яйця без холодильника

Можна, але все залежить від того, яка температура в квартирі. Вона не повинна перевищувати +20 градусів. Тому в спекотні літні дні краще зберігати яйця все ж у холодильнику.

Що ж робити, якщо ви зібралися на дачу, де може не бути холодильника? В спеку сирі яйця можуть залишатися свіжими близько 3 днів, але краще не ризикувати і з'їсти їх якомога швидше.

Як зберігати курячі яйця: основні правила

Як зберігати курячі яйця? / Фото: Pexels

Ключовим фактором є цілісність шкаралупи. Якщо яйце тріснуте, орієнтуватися на звичайні терміни зберігання не варто. Крізь тріщину могли потрапити бактерії, тому яйце швидше зіпсується.

Яєчний білок вважається ідеальним середовищем для розвитку мікроорганізмів. Тому тріснуте яйце краще з'їсти впродовж 2 днів і лише в тому разі, якщо воно перебувало у холодильнику.

Де найкраще зберігати яйця? В холодильнику є спеціальний відсік для яєць, але там зберігати їх не найкраще. Адже дверцята постійно відкриваються, що викликає перепади температур та зростає ризик механічного пошкодження шкаралупи. Тому рекомендовано зберігати яйця у відсіку для овочів.

Краще не діставати продукт з фабричного контейнера, адже щільник картон чудово захищає від можливих пошкоджень.

За низьких температур (від 0 до 5 градусів) можна зберігати яйця навіть довше заявленого часу. Вони можуть втрачати вологу, всихатися, але не псуватися. Однак все ж краще не ризикувати.

Варто звернути увагу, що яйця легко вбирають запахи, тому їх краще не зберігати поряд з продуктами, які сильно пахнуть (риба тощо).

Як зрозуміти, що яйце зіпсувалося

Якщо куряче яйце вже непридатне до вживання, помилитися неможливо. Характерний тухлий сірководневий запах буде настільки очевидним, що не викличе жодних сумнівів. Складніше це зробити, якщо процес псування лише розпочався. На що звернути увагу:

наявність будь-якого стороннього запаху, якого не повинно бути;

чим старше яйце, тим білок прозоріший, у молодих він повинен бути злегка каламутним;

у відвареного яйця білок чисто білий, синій чи сірий колір свідчить про несвіжість.

Як збільшити термін зберігання яєць

Існує чимало способів зберігання сирих яєць. Наприклад, продукт можна заморожувати. Якщо помістити їх у банку з вапняним розчином, тоді вони точно будуть залишатися свіжими протягом кількох місяців навіть без холодильника.

Ще один цікавий спосіб, який знали ще наші бабусі, полягає в зберіганні яєць в солі. На дно емальованого відра потрібно насипати 1 см кухонної солі, викласти шар яєць, знову засипати сіллю, яка повинна яйця покрити. Так викладаєте шар за шаром, останнім повинна бути сіль. Відро потрібно поставити у сухе місце, щоб сіль не закам'яніла. Такий спосіб дозволяє зберігати яйця всю зиму. Продукт може трішки підсохнути, але псуватися не буде.

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