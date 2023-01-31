Скільки років можна зберігати варення і як можна подовжити термін придатності

Домашнє варення — улюблене заготовлення українців на зиму. Такі солодощі можуть довго зберігатися, однак у них все ж є терміни придатності. Читайте про те, скільки років можна зберігати варення, в матеріалі ТСН.ua.

Якщо варення варили з дотриманням всіх рекомендацій, а саму консервацію зберігали правильно, тоді його можна зберігати від 3 до 5 років. Однак термін придатності також залежить від кількох факторів:

якщо під час варіння додати до варення велику кількість цукру, з часом консервація почне зацукрюватися — однак її однаково можна буде безпечно їсти або використовувати для випічки;

недостатня кількість цукру може призвести до того, що варення швидко зіпсується — такий продукт може не простояти навіть пів року.

Як зрозуміти, що варення вже непридатне до споживання

Найголовніше, подивитися на якість самого заготовлення. Якщо ви помітили ознаки бродіння або появи цвілі, краще його не їсти.

Також звертайте увагу на такі моменти:

на внутрішній частині металевої кришки з'явилася іржа — краще не їсти;

хоча б тішки вздулася кришка — відмовтеся від споживання;

консервація стала непридатною в їжу, якщо з'явилася цвіль навіть на кришці, а не на варенні.

Як подовжити термін придатності варення

Щоб подовжити термін придатності зацукрованого варення, можна переварити його ще раз з гарячою водою та лимонною кислотою. Орієнтовано пропорції повинні бути такими: на 1 л варення потрібно взяти 1/4 склянки окропу та 2 г лимонної кислоти.