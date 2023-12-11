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Гарячі бутерброди з копченою куркою: чудова ідея для сніданку

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
198 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
378
Час на прочитання
1 хв
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Гарячі бутерброди з копченою куркою: чудова ідея для сніданку

Гарячі бутерброди з копченою куркою / Фото: Credits

Гарячі бутерброди — це чудова ідея для сніданку чи перекушування. Для бутербродів потрібні: багет, батон або хліб, копчена курка, твердий сир та приправи.

Інгредієнти

хліб
копчена курка
200 г
сир твердий
150 г
цибуля ріпчаста
1 шт.
сметана
2 ст. л.
паприка
0,5 ч. л.
зелень сушена
0,5 ч. л.
  1. Батон або будь-який вид хліба наріжте скибочками 1-1,5 см. Копчену курку і цибулю наріжте дрібними кубиками, натріть сир на дрібній тертці.
  2. У мисці з'єднайте курку, сир, цибулю, паприку, зелень та сметану. Все перемішайте.
  3. Викладайте начинку на скибочки батона, злегка притискаючи ложкою.
  4. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 15 хвилин до золотистої скориночки. Подавайте гарячими.

Поради:

  • Сметану можна замінити на майонез.

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Дата публікації
Перегляди
378
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