Гарячі бутерброди з копченою куркою: чудова ідея для сніданку

Гарячі бутерброди — це чудова ідея для сніданку чи перекушування. Для бутербродів потрібні: багет, батон або хліб, копчена курка, твердий сир та приправи.
Інгредієнти
- хліб
- копчена курка
- 200 г
- сир твердий
- 150 г
- цибуля ріпчаста
- 1 шт.
- сметана
- 2 ст. л.
- паприка
- 0,5 ч. л.
- зелень сушена
- 0,5 ч. л.
- Батон або будь-який вид хліба наріжте скибочками 1-1,5 см. Копчену курку і цибулю наріжте дрібними кубиками, натріть сир на дрібній тертці.
- У мисці з'єднайте курку, сир, цибулю, паприку, зелень та сметану. Все перемішайте.
- Викладайте начинку на скибочки батона, злегка притискаючи ложкою.
- Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці до 180 градусів 15 хвилин до золотистої скориночки. Подавайте гарячими.
Поради:
- Сметану можна замінити на майонез.
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