Сніданки

Сніданки
214
1 хв

Корисний і надзвичайно смачний сніданок за 5 хвилин: яйця "Хмаринки" — омлет більше не готуватимете

Після цього рецепту ви більше ніколи не дивитиметеся на приготування яєць по-старому.

Тетяна Мележик
14 хвилин
173 ккал
Яйця "Хмаринки": оригінальний рецепт

Яйця "Хмаринки": оригінальний рецепт / © unsplash.com

На сніданок ми зазвичай обираємо прості й швидкі страви. За результатами опитувань, більшість сімей віддає перевагу яйцям — зазвичай у вигляді класичної яєчні чи омлету. Проте цей рецепт відкриє новий світ смаку та назавжди переверне ваше уявлення про приготування яєць.

Інгредієнти

яйця
4 шт.
сіль
дрібка
твердий сир
50 г
в’ялені томати
за бажанням
мелений чорний перець
за смаком

Процес приготування:

  1. У глибоку миску розбийте 4 яйця, обережно відокремивши жовтки від білків.

  2. До білків додайте щіпку солі та збийте міксером до легкої піни.

  3. Застеліть деко пергаментним папером і викладіть чотири невеликі “купки” збитих білків. За допомогою столової ложки зробіть у кожній поглиблення.

  4. У поглиблення покладіть трохи натертого твердого сиру, сухих в’ялених помідорів та щіпку чорного перцю. У центр кожного гнізда акуратно помістіть жовток.

  5. Випікайте в духовці приблизно 5 хвилин до готовності.

Смачного!

214
