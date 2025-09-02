- Дата публікації
-
- Категорія
- Сніданки
- Кількість переглядів
- 214
- Час на прочитання
- 1 хв
Корисний і надзвичайно смачний сніданок за 5 хвилин: яйця "Хмаринки" — омлет більше не готуватимете
Після цього рецепту ви більше ніколи не дивитиметеся на приготування яєць по-старому.
На сніданок ми зазвичай обираємо прості й швидкі страви. За результатами опитувань, більшість сімей віддає перевагу яйцям — зазвичай у вигляді класичної яєчні чи омлету. Проте цей рецепт відкриє новий світ смаку та назавжди переверне ваше уявлення про приготування яєць.
Інгредієнти
- яйця
- 4 шт.
- сіль
- дрібка
- твердий сир
- 50 г
- в’ялені томати
- за бажанням
- мелений чорний перець
- за смаком
Процес приготування:
У глибоку миску розбийте 4 яйця, обережно відокремивши жовтки від білків.
До білків додайте щіпку солі та збийте міксером до легкої піни.
Застеліть деко пергаментним папером і викладіть чотири невеликі “купки” збитих білків. За допомогою столової ложки зробіть у кожній поглиблення.
У поглиблення покладіть трохи натертого твердого сиру, сухих в’ялених помідорів та щіпку чорного перцю. У центр кожного гнізда акуратно помістіть жовток.
Випікайте в духовці приблизно 5 хвилин до готовності.
Смачного!