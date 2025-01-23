"Машині потрібно паливо": лікар-нейрохірург пояснив, чому вкрай важливо снідати

Краще вечеряти не надто пізно, щоб було бажання їсти зранку.

Фахівці радять у жодному разі не нехтувати сніданком. Це те "паливо", яке потрібно нашому організму саме зранку.

Про це розповів наголошує Антон Шкіряк, лікар-нейрохірург вищої категорії.

У чому річ

Як пояснив фахівець, зранку усі обмінні процеси починають посилюватися. Зокрема, виділяється шлунковий сік.

"Мелатонін впав, ви прокинулися, процеси запустилися. Машина працює. Для цієї машини потрібне саме зранку паливо", — наголосив він.

Є поняття кетогенних дієт, інтервального харчування. Коли ви робите велику перерву, але так, щоб саме на ранок вам хотілося їсти.

"Якщо вам снідати не хочеться, значить ви дуже пізно вечеряли. Це є абсолютно нормальним поясненням. Саме тому вечеря має бути не пізніше, ніж о 8 вечора", — зауважує Шкіряк.

Фахівець пояснив: якщо ви п'єте каву без цукру та молока — це не сніданок.

"Але якщо ви додали цукор, молоко. Це вже якесь латте-макіато або капучіно зі шматком сиру - це вже сніданок. Так, він скудний і недостатній. Найімовірніше, у вас будуть певні когнітивні порушення і ви будете дуже нудними дідусем чи бабусею, коли постарієте. Але це вже сніданок", -— завершив хірург.

Раніше йшлося про те, що сніданок вважають важливим прийманням їжі, який наповнює енергією та впливає на наш обмін речовин. Для нього не підходять продукти, які подразнюють слизову, провокують скачки рівня цукру в крові і занадто жирні страви.

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