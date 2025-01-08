Так готують яєчню в Ізраїлі: буде смачніше за піцу завдяки кільком секретним інгредієнтам

Ця страва складається з яєць, які готуються разом з овочами.
Основний інгредієнт — помідори. Також додають томатну пасту, часник, цукор та різноманітні спеції. Виходить неймовірно смачно. Тому не дивно, що ця страва має величезну популярність в Ізраїлі та багатьох арабських країнах.
Інгредієнти
- помідори
- 4 шт.
- часник
- 3 зубчики
- оливкова олія
- для смаження
- спеції (паприка, куркума, коріандр)
- 1/2 ч. ложки кожної
- томатна паста
- 2 ст. ложки
- сіль
- 1 ч. ложка
- цукор
- 1 ч. ложка
- вода
- 1/4 склянки
- яйця
- 3-4 шт.
Процес приготування:
- Візьміть чотири помідори, залийте їх окропом для зняття шкірки, потім наріжте кубиками середнього розміру.
- Розігрійте сковороду, налийте оливкову олію і додайте три подрібнених зубчики часнику.
- Поставте сковороду на вогонь, і коли з'явиться аромат часнику, додайте спеції: паприку, куркуму та коріандр. Перемішайте суміш і додайте нарізані помідори.
- Через 30 секунд додайте дві столові ложки томатної пасти, посоліть та додайте цукор. Обсмажуйте суміш на сильному вогні близько 30 секунд.
- Зменшіть вогонь до мінімуму, додайте води в сковороду, накрийте її кришкою і тушкуйте суміш на слабкому вогні протягом 20 хвилин, періодично помішуючи. В результаті вийде смачний соус. Зробіть 3-4 заглиблення в соусі і розбийте в них по одному яйцю.
- Накрийте сковороду кришкою і готуйте яйця кілька хвилин, поки вони не стануть готовими.
Смачного!