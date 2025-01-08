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Так готують яєчню в Ізраїлі: буде смачніше за піцу завдяки кільком секретним інгредієнтам

Час приготування
30 хвилин
Харчова цінність на 100 г
97 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
789
Час на прочитання
1 хв
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Так готують яєчню в Ізраїлі: буде смачніше за піцу завдяки кільком секретним інгредієнтам

Так готують яєчню в Ізраїлі на сніданок / Фото: pixabay.com

Ця страва складається з яєць, які готуються разом з овочами.

Основний інгредієнт — помідори. Також додають томатну пасту, часник, цукор та різноманітні спеції. Виходить неймовірно смачно. Тому не дивно, що ця страва має величезну популярність в Ізраїлі та багатьох арабських країнах.

Інгредієнти

помідори
4 шт.
часник
3 зубчики
оливкова олія
для смаження
спеції (паприка, куркума, коріандр)
1/2 ч. ложки кожної
томатна паста
2 ст. ложки
сіль
1 ч. ложка
цукор
1 ч. ложка
вода
1/4 склянки
яйця
3-4 шт.

Процес приготування:

  1. Візьміть чотири помідори, залийте їх окропом для зняття шкірки, потім наріжте кубиками середнього розміру.
  2. Розігрійте сковороду, налийте оливкову олію і додайте три подрібнених зубчики часнику.
  3. Поставте сковороду на вогонь, і коли з'явиться аромат часнику, додайте спеції: паприку, куркуму та коріандр.  Перемішайте суміш і додайте нарізані помідори.
  4. Через 30 секунд додайте дві столові ложки томатної пасти, посоліть та додайте цукор. Обсмажуйте суміш на сильному вогні близько 30 секунд.
  5. Зменшіть вогонь до мінімуму, додайте води в сковороду, накрийте її кришкою і тушкуйте суміш на слабкому вогні протягом 20 хвилин, періодично помішуючи. В результаті вийде смачний соус. Зробіть 3-4 заглиблення в соусі і розбийте в них по одному яйцю.
  6. Накрийте сковороду кришкою і готуйте яйця кілька хвилин, поки вони не стануть готовими.

Смачного!

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