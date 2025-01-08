Так готують яєчню в Ізраїлі: буде смачніше за піцу завдяки кільком секретним інгредієнтам

Ця страва складається з яєць, які готуються разом з овочами.

Основний інгредієнт — помідори. Також додають томатну пасту, часник, цукор та різноманітні спеції. Виходить неймовірно смачно. Тому не дивно, що ця страва має величезну популярність в Ізраїлі та багатьох арабських країнах.

Інгредієнти помідори 4 шт. часник 3 зубчики оливкова олія для смаження спеції (паприка, куркума, коріандр) 1/2 ч. ложки кожної томатна паста 2 ст. ложки сіль 1 ч. ложка цукор 1 ч. ложка вода 1/4 склянки яйця 3-4 шт.

Процес приготування:

Візьміть чотири помідори, залийте їх окропом для зняття шкірки, потім наріжте кубиками середнього розміру. Розігрійте сковороду, налийте оливкову олію і додайте три подрібнених зубчики часнику. Поставте сковороду на вогонь, і коли з'явиться аромат часнику, додайте спеції: паприку, куркуму та коріандр. Перемішайте суміш і додайте нарізані помідори. Через 30 секунд додайте дві столові ложки томатної пасти, посоліть та додайте цукор. Обсмажуйте суміш на сильному вогні близько 30 секунд. Зменшіть вогонь до мінімуму, додайте води в сковороду, накрийте її кришкою і тушкуйте суміш на слабкому вогні протягом 20 хвилин, періодично помішуючи. В результаті вийде смачний соус. Зробіть 3-4 заглиблення в соусі і розбийте в них по одному яйцю. Накрийте сковороду кришкою і готуйте яйця кілька хвилин, поки вони не стануть готовими.

Смачного!