Сода чи розпушувач: коли в тісто додають ці продукти і як вибрати правильно

Щоб випічка виходила пухкою та смачною, в тісто додають соду або спеціальний розпушувач. Однак потрібно знати, коли потрібно додавати який порошок. Читайте в матеріалі ТСН.ua про це.

Сода і розпушувач: в чому різниця

Харчова сода має вигляд білого кристалічного порошку. Ця лужна речовина також називається бікарбонат натрію. Під час поєднання з рідиною та кислотним інгредієнтом сода активується, що запускає процес утворення вуглекислого газу. Саме завдяки цьому випічка піднімається і стає пухкою.

Головна відмінність розпушувача від соди в тому, що він містить не лише бікарбонат натрію, але й кислоту, яка також необхідна для підняття тіста. А ще до складу розпушувача входить кукурудзяний крозмал. Його часто додають як буфер — він не дає кислоті і основі активуватися під час зберігання.

Коли краще додавати соду, а коли — розпушувач

Основне правило, яке потрібно завжди пам'ятати, полягає в тому, що сода та розпушувач не є взаємозамінними. Ці порошки додаються в різні види тіста, щоб воно вийшло пухким та смачним.

Коли можна додавати соду в тісто? Вона буде корисною лише в тому разі, коли серед компонентів є кислі (наприклад, сметана, кефір, сироватка, кисле молоко тощо). Якщо в тісто не додаються кислі інгредієнти, соду можна загасити. Для цього використовуються лимонний або ягідний (з кислих ягід) сік, оцет. Однак в такому разі важко вгадати, чи випічка вийде смачною.

Коли краще додавати розпушувач? Якщо ви не хочете гасити соду, краще брати розпушувач. Його зазвичай змішують з сухими інгредієнтами (наприклад, борошном), а вже потім додають рідкі. Саме в цей час можна побачити, як починається реакція з виділення бульбашок в повітря.