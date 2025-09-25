Соковите куряче філе в духовці: як запекти, щоб воно не було сухим

Як запекти куряче філе

Відомо, що куряче філе дуже легко пересушити в духовці. Однак, існує простий і гарантований трюк, який допоможе вам зберегти його ніжність і соковитість. Експерти радять перед запіканням змащувати філе… оливковою олією.

Чому саме оливковою олією? Оливкова олія діє як захисний бар’єр. Вона покриває поверхню м’яса, уповільнюючи випаровування природної вологи з курячого філе під час запікання при високій температурі. Це допомагає м’ясу залишатися соковитим і ніжним. Крім того, олія сприяє рівномірному розподілу тепла та забезпечує краще прилипання спецій.

Як запекти куряче філе, щоб не було сухе

Щоб досягти максимальної соковитості та аромату, дотримуйтесь цього чіткого алгоритму.

Якщо куряче філе надто товсте, розріжте його вздовж на дві частини. Це забезпечить рівномірне пропікання.

Приготуйте спеціальний маринад з олією. Змішайте оливкову олію (приблизно 50 мл на 700 г м’яса) з базовими спеціями: сіллю, меленим чорним перцем, цибулевим та часниковим порошком.

Обсушіть м’ясо паперовими рушниками, а потім ретельно натріть філе цією сумішшю. Викладайте м’ясо на деко, застелене фольгою, лише в один шар.

Розігрійте духовку до 180 °С (режим «верх-низ»).

Ключовий момент! Перші 15 хвилин готуйте філе, накривши його зверху фольгою. Це сприяє збереженню внутрішніх соків.

Після цього зніміть верхню фольгу. Допікайте філе до готовності, щоб з’явилася легка золотиста скоринка.

Загальний час запікання складе приблизно 25–30 хвилин, залежно від товщини шматків.

Почніть перевіряти готовність після 20 хвилин. Дістаньте його з духовки одразу, як тільки воно готове.

Перед нарізанням дайте філе «відпочити» приблизно п’ять хвилин на тарілці. Це дозволяє м’ясним сокам рівномірно розподілитися, що робить м’ясо максимально соковитим.

Дотримуючись цих простих кроків, ви гарантовано отримаєте ідеально ніжне та соковите куряче філе.