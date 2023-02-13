Соняшникове насіння: користь і шкода, скільки його можна їсти на день

Соняшникове насіння досить корисне. Воно містить вітаміни А, групи В, D та E, а також мінеральні речовини (марганець, селен, кальцій, магній, калій, натрій, залізо, мідь, фосфор, цинк). Однак існують певні правила, як його вживати. Читайте в матеріалі ТСН.ua, скільки можна їсти насіння соняшника на день.

Про це розповіла на своїй сторінці в Instagram експертка зі здорового харчування і тренерка Аніта Луценко.

Соняшникове насіння: користь і шкода

Головна користь соняшникового насіння в тому, що воно містить чимало вітамінів і мінералів. Однак існує одне "але", про яке експертка згадує в своєму дописі.

Соняшникове насіння має високу калорійність. Всього лише в 100 г цього продукту міститься 600 ккал. А ще тут 52 г жиру, що становить майже добову норму для жінки 60 кг. Все інше відкладається на стегнах, боках, животі.

Тому якщо людина любить полускати соняшникове насіння, то через тиждень або два після початку активного вживання вона може побачити, що її вага почала стрімко йти вгору.

Аніта також застерегла від ще одного наслідку лускання насіння соняшників. Часто на передньому зубі з часом з'являється ямка, яка видає любителя насіння. Цю виїмку краще заклеїти у стоматолога, а про лускання — забути.

Скільки можна їсти насіння соняшника на день

Тренерка пропонує замінити лускання, яке може бути шкідливим для ваших зубів, на нову традицію. Додавайте одну столову ложку соняшникового, гарбузового чи льняного насіння, кунжуту, чіа до каші, салатів, овочевих та інших страв. Це не лише смачно, але й дуже корисно. Звичайно, насіння повинне бути попередньо очищене.

Хоча соняшникове насіння є джерелом корисних моно- та поліненасичених жирів, які допомагають покращити здоров'я серця, краще вживати цей продукт не частіше, ніж двічі на тиждень, і не більше 100-150 грамів.

А все через те, що в соняшниковому насінні містяться фосфор і селен. Надлишок першого призводить до надміру кальцію, що стає причиною розвитку хвороб нирок. А ось якщо їсти надмірну кількість селену, це загрожує появою висипань на шкірі, розшаруванням нігтів, випадінням волосся, дратівливістю, апатією, втомою.

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