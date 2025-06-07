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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Соуси й заправки
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

15 хвилин — і смачний плавлений сир для бутербродів готовий: ви захочете їсти його ложками

Домашні страви завжди відрізняються особливим смаком. Особливо це відчутно, коли мова йде про свіжий і ароматний плавлений сир.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
205 ккал
Як приготувати плавлений сир: рецепт

Як приготувати плавлений сир: рецепт / © unsplash.com

На TikTok-каналі albik.food показали, як готувати домашній плавлений сир. Це простий і приємний процес, а ще ви завжди можете експериментувати і додавати улюблені спеції, гриби чи сушений часник.

Інгредієнти

кисломолочний сир
500 г
яйця
2 шт.
розтоплене масло
100 г
сіль
1 ч. ложка
харчова сода
1 ч. ложка
лимонна кислота
1/3 ч. ложки
сметана (за потреби)
100 г

Процес приготування:

  1. З’єднайте сир, яйця, соду, сіль і лимонну кислоту в глибокій мисці та ретельно збийте блендером до однорідної консистенції. Влийте розтоплене масло й знову все добре збийте.

  2. Отриману масу перелийте в каструлю з товстим дном і нагрівайте на слабкому вогні приблизно 5 хвилин, постійно помішуючи.

  3. Зніміть з плити й ще раз збийте до кремової текстури. За потреби можна додати сметану, щоб зробити сир м’якшим або рідшим.

  4. На завершення додайте улюблені спеції чи наповнювачі — і ретельно перемішайте.

Смачного!

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Дата публікації
Кількість переглядів
124
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