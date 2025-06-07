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- Категорія
- Соуси й заправки
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15 хвилин — і смачний плавлений сир для бутербродів готовий: ви захочете їсти його ложками
Домашні страви завжди відрізняються особливим смаком. Особливо це відчутно, коли мова йде про свіжий і ароматний плавлений сир.
На TikTok-каналі albik.food показали, як готувати домашній плавлений сир. Це простий і приємний процес, а ще ви завжди можете експериментувати і додавати улюблені спеції, гриби чи сушений часник.
Інгредієнти
- кисломолочний сир
- 500 г
- яйця
- 2 шт.
- розтоплене масло
- 100 г
- сіль
- 1 ч. ложка
- харчова сода
- 1 ч. ложка
- лимонна кислота
- 1/3 ч. ложки
- сметана (за потреби)
- 100 г
Процес приготування:
З’єднайте сир, яйця, соду, сіль і лимонну кислоту в глибокій мисці та ретельно збийте блендером до однорідної консистенції. Влийте розтоплене масло й знову все добре збийте.
Отриману масу перелийте в каструлю з товстим дном і нагрівайте на слабкому вогні приблизно 5 хвилин, постійно помішуючи.
Зніміть з плити й ще раз збийте до кремової текстури. За потреби можна додати сметану, щоб зробити сир м’якшим або рідшим.
На завершення додайте улюблені спеції чи наповнювачі — і ретельно перемішайте.
Смачного!