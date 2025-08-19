- Дата публікації
-
- Категорія
- Соуси й заправки
- Кількість переглядів
- 8
- Час на прочитання
- 1 хв
Аджика на зиму: простий смачний рецепт
Рецепт смачної аджики на зиму
Домашня аджика чудово підкреслює смак м’яса і перетворює звичайний обід на справжнє свято. Пропонуємо вам перевірений рецепт, який дозволить приготувати ароматну заготовку на зиму.
Інгредієнти
Помідори — 2,5 кг
Морква — 1 кг
Солодкий перець — 1 кг
Яблука — 1 кг
Гіркий перець — 100 г
Приготування
Ретельно вимийте та почистьте всі овочі та яблука.
Пропустіть підготовлені інгредієнти через м’ясорубку, використовуючи велику насадку.
Отриману масу перекладіть у велику каструлю, поставте на вогонь і доведіть до кипіння.
Зменште вогонь до мінімуму та варіть аджику протягом години.
Зніміть каструлю з вогню та дайте суміші трохи охолонути.
До остиглої маси додайте такі інгредієнти:
Часник, подрібнений — 200 г
Оцет (6%) — 1 склянка (якщо використовуєте 9%, можна взяти трохи менше)
Цукор — 1 склянка
Олія соняшникова — 1 склянка
Сіль — ¼ склянки
-
Ретельно перемішайте аджику.
Розкладіть готову суміш у стерилізовані банки та закатайте кришками.
Готова аджика має густу, насичену консистенцію та чудовий аромат. Ця заготовка чудово зберігається і буде радувати вас і ваших близьких.