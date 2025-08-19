Аджика на зиму: простий смачний рецепт

Аджика на зиму

Реклама

Домашня аджика чудово підкреслює смак м’яса і перетворює звичайний обід на справжнє свято. Пропонуємо вам перевірений рецепт, який дозволить приготувати ароматну заготовку на зиму.

Інгредієнти

Помідори — 2,5 кг

Морква — 1 кг

Солодкий перець — 1 кг

Яблука — 1 кг

Гіркий перець — 100 г

Приготування

Ретельно вимийте та почистьте всі овочі та яблука. Пропустіть підготовлені інгредієнти через м’ясорубку, використовуючи велику насадку. Отриману масу перекладіть у велику каструлю, поставте на вогонь і доведіть до кипіння. Зменште вогонь до мінімуму та варіть аджику протягом години. Зніміть каструлю з вогню та дайте суміші трохи охолонути. До остиглої маси додайте такі інгредієнти: Часник, подрібнений — 200 г

Оцет (6%) — 1 склянка (якщо використовуєте 9%, можна взяти трохи менше)

Цукор — 1 склянка

Олія соняшникова — 1 склянка

Сіль — ¼ склянки Ретельно перемішайте аджику. Розкладіть готову суміш у стерилізовані банки та закатайте кришками.

Готова аджика має густу, насичену консистенцію та чудовий аромат. Ця заготовка чудово зберігається і буде радувати вас і ваших близьких.