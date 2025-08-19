ТСН у соціальних мережах

Соуси й заправки
Аджика на зиму: простий смачний рецепт

Ганна Носова
46 хвилин
Аджика на зиму

Домашня аджика чудово підкреслює смак м’яса і перетворює звичайний обід на справжнє свято. Пропонуємо вам перевірений рецепт, який дозволить приготувати ароматну заготовку на зиму.

Інгредієнти

  • Помідори — 2,5 кг

  • Морква — 1 кг

  • Солодкий перець — 1 кг

  • Яблука — 1 кг

  • Гіркий перець — 100 г

Приготування

  1. Ретельно вимийте та почистьте всі овочі та яблука.

  2. Пропустіть підготовлені інгредієнти через м’ясорубку, використовуючи велику насадку.

  3. Отриману масу перекладіть у велику каструлю, поставте на вогонь і доведіть до кипіння.

  4. Зменште вогонь до мінімуму та варіть аджику протягом години.

  5. Зніміть каструлю з вогню та дайте суміші трохи охолонути.

  6. До остиглої маси додайте такі інгредієнти:

    • Часник, подрібнений — 200 г

    • Оцет (6%) — 1 склянка (якщо використовуєте 9%, можна взяти трохи менше)

    • Цукор — 1 склянка

    • Олія соняшникова — 1 склянка

    • Сіль — ¼ склянки

  7. Ретельно перемішайте аджику.

  8. Розкладіть готову суміш у стерилізовані банки та закатайте кришками.

Готова аджика має густу, насичену консистенцію та чудовий аромат. Ця заготовка чудово зберігається і буде радувати вас і ваших близьких.

