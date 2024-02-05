Домашня гірчиця на огірковому розсолі: дуже простий рецепт

Гірчиця на огірковому розсолі, виготовлена в домашніх умовах, виходить дуже гострою. Готувати домашню гірчицю дуже легко. Для цього потрібно взяти готовий порошок, залити розсолом і дати настоятися. Такий соус зберігається у холодильнику кілька місяців.

Інгредієнти порошок гірчичний 100 г огірковий розсіл 200 мл олія 1 ст. л.

Гірчичний порошок всипте в миску. Огірковий розсіл підігрійте до кімнатної температури.

Влийте його поступово у гірчицю і добре перемішайте до отримання однорідної консистенції. Додайте олію і ще перемішайте.

Викладіть у баночку і залиште за кімнатної температури на 8-10 годин. Потім поставте до холодильника.

Поради:

Густоту гірчиці регулюйте кількістю розсолу, що додається.

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