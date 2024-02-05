Домашня гірчиця на огірковому розсолі: дуже простий рецепт

Гірчиця на огірковому розсолі, виготовлена в домашніх умовах, виходить дуже гострою. Готувати домашню гірчицю дуже легко. Для цього потрібно взяти готовий порошок, залити розсолом і дати настоятися. Такий соус зберігається у холодильнику кілька місяців.
Інгредієнти
- порошок гірчичний
- 100 г
- огірковий розсіл
- 200 мл
- олія
- 1 ст. л.
Гірчичний порошок всипте в миску. Огірковий розсіл підігрійте до кімнатної температури.
Влийте його поступово у гірчицю і добре перемішайте до отримання однорідної консистенції. Додайте олію і ще перемішайте.
Викладіть у баночку і залиште за кімнатної температури на 8-10 годин. Потім поставте до холодильника.
Поради:
- Густоту гірчиці регулюйте кількістю розсолу, що додається.
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