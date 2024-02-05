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Домашня гірчиця на огірковому розсолі: дуже простий рецепт

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
165 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
67
Час на прочитання
1 хв
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Домашня гірчиця на огірковому розсолі: дуже простий рецепт

Домашня гірчиця на огірковому розсолі / Фото: Credits

Гірчиця на огірковому розсолі, виготовлена в домашніх умовах, виходить дуже гострою. Готувати домашню гірчицю дуже легко. Для цього потрібно взяти готовий порошок, залити розсолом і дати настоятися. Такий соус зберігається у холодильнику кілька місяців.

Інгредієнти

порошок гірчичний
100 г
огірковий розсіл
200 мл
олія
1 ст. л.

Гірчичний порошок всипте в миску. Огірковий розсіл підігрійте до кімнатної температури.

Влийте його поступово у гірчицю і добре перемішайте до отримання однорідної консистенції. Додайте олію і ще перемішайте.

Викладіть у баночку і залиште за кімнатної температури на 8-10 годин. Потім поставте до холодильника.

Поради:

  • Густоту гірчиці регулюйте кількістю розсолу, що додається.

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