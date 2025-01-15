Ідеальний соус до будь-якого м'яса: качки, крилець гриль чи іншого

Цей соус колись був створений для конкретної страви, але потім став універсальним.
Спочатку цей соус розробляли винятково для качки, але його багатий смак, як з'ясувалося, чудово підходить до будь-якої птиці – від курки до індички. Проте варто зауважити, що цей рецепт потребує суворого дотримання пропорцій та інгредієнтів, адже це не просто соус, а класичний кулінарний рецепт, який краще не змінювати.
Інгредієнти
- часник
- 4-5 зубків
- мед натуральний
- 100 г
- оцет бальзамічний
- 25 г
- соус соєвий
- 100 г
- кінза
- невеликий пучок
- олія
- 200 мл
Процес приготування:
- Підготуйте всі інгредієнти: почистьте зубки часнику, помийте зелень.
- Викладіть інгредієнти до чаші блендера та подрібніть до однорідного стану.
Готовий соус перелийте до окремої миски та подавайте до столу. Зберігати його можна в холодильнику в герметичній тарі.