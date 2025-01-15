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Ідеальний соус до будь-якого м'яса: качки, крилець гриль чи іншого

Час приготування
10 хвилин
Харчова цінність на 100 г
73 ккал
Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
Дата публікації
Перегляди
144
Час на прочитання
1 хв
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Ідеальний соус до будь-якого м'яса: качки, крилець гриль чи іншого

Ідеальний соус до качки, крилець, індички та іншого м'яса / Фото: pixabay.com

Цей соус колись був створений для конкретної страви, але потім став універсальним.

Спочатку цей соус розробляли винятково для качки, але його багатий смак, як з'ясувалося, чудово підходить до будь-якої птиці – від курки до індички. Проте варто зауважити, що цей рецепт потребує суворого дотримання пропорцій та інгредієнтів, адже це не просто соус, а класичний кулінарний рецепт, який краще не змінювати.

Інгредієнти

часник
4-5 зубків
мед натуральний
100 г
оцет бальзамічний
25 г
соус соєвий
100 г
кінза
невеликий пучок
олія
200 мл

Процес приготування:

  1. Підготуйте всі інгредієнти: почистьте зубки часнику, помийте зелень.
  2. Викладіть інгредієнти до чаші блендера та подрібніть до однорідного стану.

Готовий соус перелийте до окремої миски та подавайте до столу. Зберігати його можна в холодильнику в герметичній тарі.

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